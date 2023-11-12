Kalem sevdalıları 18 Kasım’da PenFest’te buluşacak

PenFest, 18-19 Kasım tarihleri arasında Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek. Bu yıl 4. kez markakalem.com tarafından hazırlanan festival, prestij kalem markaları, koleksiyonerlerin katılımıyla uluslararası bir organizasyona dönüşecek. İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen festival dünyadan ve Türkiye’den kalem tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl daha geniş kapsamlı olması beklenen festivalde ünlü kalem markalarının Vintage ürünleri de Penfest’te ilk kez sergilenecek. Dünyada sınırlı kişi tarafından yapılan Mikro Art Sanatı da kalem severlerle buluşacak. “Journaling” diye adlandırılan “günlük” hazırlama & dizayn etme sanatının icra edilmesi için Amerika ve Malezya’dan 4 farklı journaling sanatçısı iki gün boyunca kalem severlerle bir araya gelecek.

Faruk Atalar

Aynı zamanda festivalin ev sahipliğini yapan markakalem.com kurucusu Faruk Atalar şunları söyledi:

“Kalem öyle bir dünya ki onu ancak onun büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. Bu yıl dördüncü kez yapacağımız festivalde bugüne kadar sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismi ağırladık ve hepsinde kalem deyince gördüğümüz tek şey tutku… Yıllardır kalemlerin gizemli dünyasında yer alan biri olarak PenFest, bu rengârenk dünyanın; eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için güzel bir fırsat.”

Atalar şöyle devam etti:

“Yoğun ilgiden dolayı bu sene kalem tutkunlarını 2 bin metrekare alanda ağırlayacağız. 54 farklı firma, 70 markanın yer alacağı festivalde kalem üreticileri, dolmakalemler, cam kalemler, yüzlerce çeşit yazı aksesuarı, kalem kutuları & kılıfları, kaligrafi ürünleri, defterler, vintage kalem katılımcıları, nibmasterlar, kalem tamircileri yer alacak. Almanya, Amerika ve İsrail’den koleksiyonerlerin de katılacağı festivalde, mücevher kalemler, özel el yapımı tasarım kalemlerin de festivalde oldukça ilgi görmesini bekliyoruz. Sınırlı sayıda katılımcının katılabileceği Journaling (Günlük hazırlama) workshopları da festivalin en fazla ilgi görecek etkinlikleri arasında olmasını bekliyoruz.”