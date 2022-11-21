Kalem tutkunları PenFest’te buluşacak

FARUK ŞÜYÜN

Kalem festivali PenFest, 25-27 Kasım tarihleri arasında Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek. Bu yıl üçüncü kez markakalem.com tarafından hazırlanan festival, prestij kalem markaları, koleksiyonerleri ve kalem tutkunlarının katılımıyla uluslararası bir organizasyona dönüşecek. Geçmiş festivallerde olduğu gibi bu yıl da edebiyat, politika, iş dünyasından özel ziyaretçileri ağırlayacak olan PenFest’te, kalem tasarımcılarının yaptığı eserler ve kalemin yolculuğunda hayat bulan yazı sanatları da yer alacak. Televizyoncu ve yazar Fatih Türkmenoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek festivalde, ziyaretçileri kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmalar bekliyor. Katılımcı firmaların kalem severler için hazırladığı sürprizlerle daha da renklenecek olan PenFest, yazı meraklıları için atölyeler ve birbirinden farklı mürekkep çeşitlerinin yer aldığı Mürekkep Bar’la ziyaretçilere farklı deneyimler yaşama fırsatı verecek.

Faruk Atalar

Festivalin ev sahipliğini yapan markakalem.com kurucusu Faruk Atalar; ‘’Kalem öyle bir dünya ki onu ancak onun büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. Yıllardır kalemlerin o naif dokunuşlarını tanıyan biri olarak PenFest, bu rengârenk dünyanın; eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için güzel bir fırsat’’ dedi. ‘’Her yaştan kalem tutkunlarının ilgiyle ziyaret ettiği ayrıcalıklı bir festival” olduğunun altını çizen Atalar, “Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz ilgiden dolayı bu yıl üç güne çıkardığımız PenFest’i üçüncü kez yine aynı heyecanla düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.