Karaköy'de geleneksel lezzetlere modern bir bakış

Karaköy, son yıllarda yeme-içme sektöründe de önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bu hareketli semtin kalbinde yer alan The Galata Otel İstanbul'un en üst katında, Anadolu mutfağının lezzetlerini modern bir yorumla sunan Abdi Bey Lokantası yer alıyor.

Haliç manzarasına karşı bir gastronomi deneyimi vadeden Abdi Bey Lokantası, 'lokantanın fine dining'i' sloganıyla 90 kişilik kapasiteli haftanın her günü hizmet veren mekân, sabah kahvaltısından akşam yemeğine, özel davetlerden iş yemeklerine kadar geniş bir yelpazede misafirlerini ağırlıyor.

Şefin yaratıcı dokunuşları

Minimalist ve modern bir dekorasyon anlayışıyla soft renklerle tasarlanan Abdi Bey Lokantası'nın mutfağında, Şef Onur Kutluca yönetiminde, geleneksel Anadolu lezzetleri modern gastronomi teknikleriyle harmanlanıyor. Menüde soğuk ve sıcak mezeler, ara sıcaklar, kebap çeşitleri ve ana yemekler yer alıyor.

Şef Onur Kutluca

Şef Kutluca, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlediği özgün tarifleri, kendi yorumuyla yeniden şekillendirerek misafirlerine lezzet yolculuğu sunuyor. Girit Ezme, Vişneli Yaprak Sarma, Yeşil Elmalı Atom ve Levrek Marin gibi öne çıkan mezeler, damaklarda iz bırakan tatlar arasında. Ara sıcak olarak sunulan Humuslu Kuzu Böbrek, Altı Ezmeli Narlı Kuzu Yürek, Kıymalı Mücver, İçli Köfte ve Abdi Bey Kuzu Ciğer ise geleneksel lezzetlere farklı bir bakış açısı getiriyor. Ana yemeklerde ise Tek Şişte Adana, Fıstıklı ve Sarımsaklı Beyti Kebabı gibi klasikler yeniden yorumlanarak sunuluyor. Tatlı menüsünde ise Antep Fıstıklı Sac Arası, İrmik Kaymağı ve Toz Fıstık gibi seçenekler bulunuyor. Hurma, kırık ceviz ve bal ile hazırlanan “Adana Atomu” ise damakları temizlemek için ideal.

“İddialı bir giriş yapıyoruz"

Otelcilik ve hizmet sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Mahir Gündüz, Abdi Bey Lokantası ve Perri Karaköy ile gastronomi dünyasına iddialı bir giriş yaptıklarını söylüyor. Gündüz, "İstanbul'un en özel lokasyonlarından Karaköy'de, tarihi yarımada ve Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde, ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet anlayışımızla Abdi Bey Lokantası ve Perri Karaköy ile fark yaratmayı hedefliyoruz" diyor.