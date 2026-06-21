Karne heyecanı bu yıl da kitapla taçlanıyor

Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması, özellikle de dijital bir dünyaya doğmuş çocuklarımız için zihinsel kapasitenin gelişmesi, eleştirel düşünme, odaklanma becerilerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak başlattığı ve bu yıl 19. yılına giren “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası da bu amaca hizmet ediyor.

Bir edebiyat bir bilim kitabı

Kampanyanın kitapları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlandı. Macera ve bilim kurgu yazarı Jules Verne’in “Dünyanın Ucundaki Fener” kitabı, Güney Amerika’nın en uç noktasındaki ıssız bir fenerde insan iradesinin sınırlarını zorlayan ve umudun gücünü gösteren bir serüveni aktarıyor. Soru ve cevaplardan oluşan “Hangi Gezegen Yüzebilir?” ise uzaya, evrene, gezegenlere, üzerinde yaşadığımız dünyaya dair daha fazlasını öğrenme isteği uyandıran bilgiler içeriyor.

“Temelde merak duygusu var"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde; kitaba, okumaya duyulan sevginin küçük yaşlarda edinilmesinin önemine işaret ederek, bu sevgiyle büyümenin hem çocukların gelişiminde hem de toplum için daha güzel bir geleceğin inşa edilmesinde rolü olduğunu söyledi.

Çocuklara kitap armağan etmenin aynı zamanda yeni dünyalar keşfetme imkânı ve düşünme özgürlüğü sunmak olduğuna inandıklarını belirten Aran, “Kitap okuyan çocuk soru sormayı öğrenir, soru soran çocuk merak eder, merak eden çocuk araştırır, araştıran çocuk ise bilgiyi ezberlemekle yetinmez onu anlamaya, yorumlamaya ve yeni fikirler üretmeye başlar. Bilimin, teknolojinin ve insanlığın ilerlemesini sağlayan tüm büyük keşiflerin temeline baktığımızda da hep bu merak duygusunu görürüz” diye konuştu.

Aran, bugüne kadar milyonlarca çocuğun karne sevincine ortak olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu aynı zamanda ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak görüyoruz. Düşünen, sorgulayan, öğrenmeye açık nesillerin yetişmesinde kitabın en güvenilir rehberlerden biri olduğuna inanıyoruz. Bazen tek bir kitap bir çocuğun aklına bir soru düşürür. Bazen bir karakteri rol model alır. Bazen başka bakış açılarının mümkün olduğunu fark eder. Bir bilim insanı, öğretmen, girişimci, sanatçı ya da ülkesine ve yaşadığı dünyaya değer katan, ilgi alanı neyse o alanda yürüyen bir yetişkin olma yolunda ilhamı buradan alır. Bize düşenin çocuklarımıza zihinsel kapasitelerini geliştirecek, kişisel gelişimlerini destekleyecek bu yolculukta eşlik etmek olduğu inancıyla onları kitaplarla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Kitaplar aynı zamanda portalda

Öğrenciler, kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra www.kumbaradergisi.com adresinde yer alan Kumbara dergisi portalı ve derginin mobil uygulaması üzerinden de erişebiliyor. Pandemi nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda başlayan uygulama ile bugüne kadar 5 milyonu aşkın çocuk kitapları görüntüledi.

Ayrıca kitaplar, Yatılı Bölge Okulları, Sevgi Evleri, Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevleri ile Çocuk Eğitimevleri’ne de gönderiliyor ve Braille alfabesi ile basılarak görme engelli öğrencilere eğitim veren okulların kütüphanelerine ulaştırılıyor.