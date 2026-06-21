“Kastamonu Sofraları” İstanbul’da yeniden kuruldu

Geçtiğimiz akşam Karaköy’de kurulan bir sofrada yalnızca yemek yemedik. Kastamonu’nun yüzlerce yıllık hafızasının, saray mutfağına uzanan izlerinin ve toprağından çıkan ürünlerin küçük bir bölümünün hikâyesini dinledik. Ve bir kez daha karar verdim ki bazı sofralar yalnızca karın doyurmaz; bir coğrafyayı anlatır.

İstanbul’da Kastamonu mutfağı denildiğinde çoğu kişinin aklına etli ekmek ya da Kastamonu pastırması gelir. Oysa Kastamonu, geçmişte Bolu ve Mengen’i de içine alan geniş bir coğrafyanın merkezinde yer alıyor; saray mutfağı için önemli bir malzeme ve usta kaynağı olarak öne çıkıyordu.

Kastamonu’nun kültürel ve tarihi değerlerini görünür kılmak amacıyla çalışan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Derneği (DMKİ) tarafından Nadir Gastronomi Platformu’nda gerçekleştirilen “Kastamonu Sofraları” gecesi, bu büyük mirası yeniden görünür kılmayı amaçlıyordu.

Bir kültür hareketinin ilk adımı

2017 yılında İstanbul’da yaşayan Kastamonulular tarafından kurulan dernek, yıllardır kentin kültürel mirasını, gastronomisini, arkeolojik değerlerini ve tarihini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Derneğin dönem başkanı Zeynep Esen, açılış konuşmasında yaklaşık 35 üyeden oluşan yapılarının temel amacını şöyle özetliyordu:

“Önce ülkemizin yerel değerlerine sahip çıkmak, ardından bu değerleri en nitelikli biçimde tanıtmak.”

Esen’in üzerinde özellikle durduğu konu, gastronominin yalnızca yemekle ilgili olmadığıydı. Amaç; üreticiden sofraya uzanan zinciri görünür kılmak, yerel ürünleri hak ettikleri değere kavuşturmak ve Kastamonu mutfağını yeni kuşaklarla buluşturmaktı. Bu gecenin, uzun soluklu bir “Kastamonu Sofraları” projesinin ilk adımı olduğunu da müjdeliyordu.

Şehrin başarısı önce İstanbul'da başlıyor

DMKİ üyelerinden Siyez Evi’nin kurucusu, Kastamonu Sofraları Projesi’ni yürüten Sevim Özsoy, yıllardır Kastamonu’nun gastronomi potansiyelini yakından takip ettiğini anlatırken önemli bir noktaya dikkat çekiyordu.

Gaziantep’in gastronomi alanındaki yükselişini incelerken gördüğü şeylerden biri, İstanbul’daki Anteplilerin kendi mutfaklarına sahip çıkmaları olmuştu. Önce şehir dışında yaşayanlar mutfaklarını görünür kılmış, ardından yerel yönetimler, üreticiler ve turizmciler bu hareketi üstlenmişti. Özsoy’un zihnindeki soru basitti:

“Kastamonu neden aynı şeyi yapmasın?”

Kastamonu Sofraları yalnızca bir yemek etkinliği değil; yerel ürünleri, üreticileri ve kültürel hafızayı görünür kılmayı amaçlayan uzun vadeli bir girişim olarak düşünülüyordu.

DMKİ üyelerinden Sevim Özsoy, Derneğin dönem başkanı Zeynep Esen, Şef Aydın Demir.

Saraya giden yol Kastamonu’dan

Osmanlı saray mutfağının başarısı yalnızca Topkapı Sarayı'nın duvarları içinde oluşmadı. O mutfağı besleyen büyük bir üretim coğrafyası vardı. Kastamonu da bu coğrafyanın en önemli merkezlerinden biriydi.

Sarayın helvahanelerinde, tatlıhanelerinde ve mutfaklarında kullanılan pek çok ürün bu bölgeden gelirken, Kastamonulu ustalar da saray mutfağında yetişerek Anadolu'nun farklı noktalarına bilgi taşıdılar. Bugün Kastamonu mutfağındaki teknik çeşitliliğin, ürün zenginliğinin ve güçlü mutfak hafızasının arkasında biraz da bu tarihsel ilişki yatıyor. Belki de bu nedenle Kastamonu mutfağına baktığınızda yalnızca tarifler değil; yüzlerce yıllık birikim görüyorsunuz.

Ormanların beslediği bir mutfak

Kastamonu mutfağını anlamak için yalnızca tariflere bakmak yetmiyor. Türkiye'nin en geniş orman varlığına sahip bölgelerinden birinde şekillenen bu mutfak, doğrudan doğruya doğanın sunduğu ürünlerle kurulmuş. Mantarlar, yabani otlar, şifalı bitkiler, meyveler ve yerel tohumlar bu mutfağın temel taşları arasında.

İksirli Çiftlik’in kurucularından Duygu Ece Aydın’ın anlattıkları da bunu doğruluyordu. Daday’dan Azdavay’a, Küre Dağları’ndan Pınarbaşı’na uzanan coğrafya yalnızca doğal güzellikleriyle değil, sofraya taşıdığı ürünlerle de dikkat çekiyordu. Belki de bu nedenle sofradaki birçok tabakta ormanın izleri vardı. Yabani otlarda... Mantarlarda... Şerbetlerde... Turşularda... Ve çoğumuzun adını bile bilmediğini düşündüğüm yerel ürünlerde...

Sofranın görünmeyen kahramanları

Bu sofranın kahramanları yalnızca mutfakta değildi. Kastamonu’nun tarlalarında, ormanlarında, çiftliklerinde ve üretim alanlarında çalışan insanlar da o gece masadaydı.

İksirli Çiftlik’ten gelen ürünler, Serdar İzbeli’nin İzbeli Çiftliği’nin mantarları, Halit Cebeci’nin Edovital’inde üretilen siyah sarımsak, Ruşen Germirli’nin Ali Osmanbey Çiftliği tarlalarında yetişen Tosya’nın coğrafi işaretli Sarı Kılçık Pirinci ve Kastamonu’dan özel olarak getirilen yerel ürünler, şeflerin ellerinde yeni bir anlatıya dönüşüyordu.

Kastamonu Zahire Borsası Başkanı da olan Serdar İzbeli’nin gecede yaptığı kısa konuşma ise işin özünü anlatıyordu:

“Temiz bir yiyecek; temiz bir topraktan, temiz bir tohumdan, temiz bir havadan ve temiz bir sudan geçmeli.”

Çünkü masadaki her ürünün arkasında yalnızca bir tarif değil; bir üretici, bir toprak ve bir emek hikâyesi vardı. Gastronomi çoğu zaman tabağa geldiğinde görünür oluyor ama aslında yolculuk çok daha önce başlıyor.

Kastamonu Sofraları’nın ilk gecesi bunu da hatırlattı.

Bir şehrin kültürünü, üreticisini, tarihini ve geleceğe dair umutlarını aynı masada buluşturdu. Bu ilk adımın ardından Kastamonu'nun daha kaç hikâyesinin nerelerde anlatılacağını ise zaman gösterecek. Merakla bekliyorum. Nitekim o hikâyelerin ilk büyük provası, hemen bir sonraki yazıda, Şef Aydın Demir’in ellerinde şekillenen o harika sofrada bizi bekliyordu.