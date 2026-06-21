Kastamonu’yu yeniden görünür kılmak için el ele verdiler

Kastamonu Sofraları gecesinde konuşulanlar yalnızca yemekler değildi. Masada Kül Çöreği, Taşköprü sarımsağı, siyez ya da Tosya’nın Sarı Kılçık Pirinci kadar başka bir konu daha vardı:

Kastamonu’nun kendini yeniden anlatma çabası. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi’nin (DMKİ) hikâyesini dinlerken, o gece kurulan sofranın aslında daha büyük bir hareketin parçası olduğunu düşündüm. Çünkü bu girişim yalnızca gastronomiye değil; tarihe, kültüre, arkeolojiye, müziğe, yayıncılığa ve kent hafızasına da dokunuyor.

2017 yılında İstanbul’da yaşayan, Kastamonu ile kök, akrabalık ya da gönül bağı bulunan bir grup aydın, akademisyen ve iş insanı, şehrin doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkmak amacıyla bir araya geldi.

Bu oluşumun fikir önderliğini Dr. Atıf Uğurlu yaptı. Kurucu yapı içinde Mehmet Reis, Nurdoğan Aymete, Dr. Sedat Kalem, Prof. Dr. Sakine Esen Eruz, Tahir Gündoğdu ve Prof. Dr. Zeki Alpan gibi isimler yer aldı.

Başlangıçta bir inisiyatif olarak yola çıkan bu hareket, zaman içinde kurumsal bir yapıya dönüştü. Atıf Uğurlu’nun üç dönem süren başkanlığının ardından 2020 yılında görevi Ender Yılmaz devraldı. 2023 yılı itibarıyla ise dönem başkanlığına Zeynep Esen geldi. 2024 yılında da inisiyatif resmî dernek statüsü kazanarak DMKİ Derneği adıyla çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Kastamonu’yu sevmek yeterlidir

Zeynep Esen’in anlattıklarında özellikle dikkatimi çeken noktalardan biri, bu yapının kendisini yalnızca hemşehri dayanışması olarak görmemesiydi. DMKİ’nin ilkeleri arasında çok anlamlı bir cümle var:

“Kastamonulu olmak koşulu aranmıyor; Kastamonu’yu sevmek yeterli görülüyor.”

Bu bakış açısı önemli. Çünkü şehirler yalnızca nüfus kayıtlarında adı geçenlere ait değildir. Bir şehri seven, ona emek veren, onu anlatan, onun değerlerini geleceğe taşımak isteyen herkes o hikâyenin parçası olabilir.

DMKİ’nin çalışma biçiminde de bu anlayış hissediliyor. Kâr amacı gütmeyen, siyasetten bağımsız, şeffaf, katılımcı ve demokratik bir yapıdan söz ediyoruz. Doğal, kültürel ve tarihsel mirasa saygılı; toplumsal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği gözeten bir yaklaşım bu.

Bir şehir stratejisi

DMKİ’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara bakınca, bunun yalnızca bir dernek faaliyeti olmadığını görüyorsunuz. Bu daha çok bir şehir stratejisi.

2018’de “Osmanlı Devleti’nde ve Kastamonu’da Çokkültürlülük” sergisiyle başlayan süreç, 2019’da Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali ile gastronomi alanına açıldı. Aynı yıl Türkiye’nin ilk kadın mitingi olan 10 Aralık 1919 Kastamonu Kadın Mitingi’nin 100. yılı için “Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku” başlığı altında gerçekleşen kutlamalar; besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’ya sipariş verilen “Ilgazdan” isimli senfonik eserin prömiyer galasını takiben, İzzeddin Çalışlar’ın küratörlüğünü üstlendiği “Millî Mücadele ve Kastamonu” sergisi ile devam etti.

Kastamonu değerlerini odağına alan birçok farklı konu ve başlıktaki çalışmalar, paneller, konserler, sergiler, Saklı Kastamonu Türküleri, Türkülerle Bir Kastamonu Masalı gibi kültür-sanat projeleri peşi sıra geldi.

Kastamonu Mutfağı Akademi’de projesiyle gastronomi öğrencilerine Kastamonu mutfağı anlatıldı. Projenin Kent Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ilk etkinliğinde workshoplar ve panellerde yerel ürünler, üreticiler ve mutfak mirası akademik bir zeminde buluştu.

Adını Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Roma Kenti’nden alan “Uluslararası Pompeiopolis Müzik&Tiyatro Festivali” lansmanı 2025 yılı içerisinde gerçekleştirildi. STK, kamu ve yerel idare işbirliğinin çok başarılı bir örneği olmaya aday festival; DMKİ Derneği’nin fikri çalışmaları KUZKA Kalkınma Ajansı’nın katkısı ve Taşköprü’nün vizyoner Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın çabası sayesinde Kastamonu şehrini kültür turizminde yeni bir rota yapmaya aday gösteriyor. DMKİ Başkanı Zeynep Esen; festival hayalini gerçek kılarak Karadeniz’den Akdeniz’e, Opera&Bale Festivali’ine ev sahipliği yapan Aspendos’a Müzik&Tiyatro ile selam göndermeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Bu çalışmaların her biri farklı başlıklara ait gibi görünse de aslında aynı hedefe hizmet ediyor: Kastamonu’nun sahip olduğu değerleri yeniden görünür kılmak.

Monuva ve hafızanın yayına dönüşmesi

DMKİ’nin önemli adımlarından biri de Monuva dergisi. “Kastamonu’yu Yeniden Keşfet” sloganıyla dijital platformlarda yayımlanan Monuva, şehrin kültürel belleğini çağdaş bir yayın diliyle geleceğe taşıma çabası. Bir şehir için dergi çıkarmak yalnızca tanıtım yapmak anlamına gelmez. Dergi, hafızayı düzenler. Unutulmaya yüz tutan isimleri, mekânları, rotaları, hikâyeleri, lezzetleri ve kültürel izleri kayıt altına alır. Kastamonu’nun zenginliği yalnızca herkesin bildiği başlıklarda değil; çoğu zaman gözden kaçan hikâyelerinde saklı. Monuva’nın yaptığı da biraz bunu görünür kılmak.

Taşköprülü Mehmet Usta’nın yaptığı ilk Türk piyanosunun yeniden gündeme gelmesi, Pompeiopolis çalışmalarının kültür rotası olarak düşünülmesi, Mahmut Bey Camii üzerinden “Anadolu Rönesansı” fikrinin geliştirilmesi hep bu geniş bakışın parçaları.

Geçmişten geleceğe uzanan projeler

DMKİ’nin 2028 vizyonunda da oldukça güçlü başlıklar var:

Monuva’nın Türkçe ve İngilizce iki dilli bir yayına dönüşmesi, Uluslararası Pompeiopolis Taşköprü Müzik ve Tiyatro Festivali’nin sürdürülebilir kılınması, “Nakkaştan Yazmaya: Kastamonu Mahmut Bey Camii” sergisi, Kastamonu Mutfağı Akademi’de projesinin farklı üniversitelerde devam etmesi, Türkiye’nin ilk piyanosu etrafında konser ve müzik müzesi fikri, Kastamonu Türküleri konserlerinin sürdürülmesi, Sarımsak Çalıştayı, İstiklal Kupası İstanbul-Kastamonu Açık Deniz Yelken Yarışı ve bu vesile ile Kastamonu’nun farklı sahil ilçelerinde gençleri yelken, sörf ve kürek sporu ile tanıştırmak ve Rıfat Ilgaz Komedi Filmleri Festivali…

Bunlar tek tek etkinlik başlıkları gibi okunabilir. Ama birlikte bakıldığında başka bir şey söylüyorlar: Kastamonu kendini yalnızca geçmişiyle değil, geleceğiyle de anlatmak istiyor.

Zeynep Esen’in vizyonu

Zeynep Esen’in anlattıklarında bu vizyonun izleri çok belirgin. Kendi profesyonel yaşamında yaratıcı ekonomi, kültür ve sanat alanlarında çalışan bir iş insanı olarak, DMKİ’de de “değerlere dair kolektif farkındalık” ve “ortak bilinç” yaratmayı önemsiyor. Çünkü şehirler çoğu zaman değerlerini kaybettikleri için değil, o değerlerin farkına varamadıkları için geride kalıyor.

Bir kentin mutfağı olabilir. Mimarisi olabilir. Doğası olabilir. Tarihî mirası olabilir. Ama bütün bunlar birbirinden kopuk kaldığında güçlü bir şehir anlatısına dönüşemiyor. DMKİ’nin yaptığı şey, Kastamonu’nun dağınık değerlerini aynı hikâyenin içinde birleştirmeye çalışmak.

Gastronomi yalnızca bir kapı

Kastamonu Sofraları projesi bu yüzden önemli. Çünkü gastronomi burada yalnızca yemek anlamına gelmiyor. Bir kapı işlevi görüyor. O kapıdan içeri girdiğinizde karşınıza üretici çıkıyor, yerel tohum çıkıyor, orman ürünleri çıkıyor, Taşköprü sarımsağı çıkıyor, Tosya Sarı Kılçık Pirinci çıkıyor, siyez çıkıyor, kuyu kebabı çıkıyor; ama aynı zamanda tarih, kültür, müzik, arkeoloji ve hafıza da çıkıyor. Kimi zaman bir sergiyle, kimi zaman bir festivalle, kimi zaman bir konserle, kimi zaman da bir sofrayla...

Şehirler kendilerini farklı yollarla anlatırlar. Kastamonu Sofraları’nın değeri de burada yatıyor. O sofra yalnızca yemeklerin dizildiği bir masa değildi. Bir şehrin kendini yeniden tarif ettiği yerdi.

Görünür olma meselesi

Bugün şehirlerin en büyük sorunlarından biri görünürlük. Bir şehir çok değerli olabilir ama yeterince anlatılmıyorsa o değer geniş kitlelere ulaşmaz. Kastamonu’nun da böyle bir meselesi var. Doğası güçlü. Ormanları güçlü. Gastronomisi güçlü. Tarihi güçlü. Mimari mirası güçlü. Ama bütün bunların aynı anda ve doğru bir dille anlatılması gerekiyor. DMKİ’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar, bana göre tam da bu ihtiyacın karşılığı. Kastamonu’yu yalnızca geçmişi olan bir şehir olarak değil, geleceğe söyleyecek sözü olan bir kültür coğrafyası olarak konumlandırmaya çalışıyorlar.

Bir şehrin hikâyesini kim yazar?

Bu sorunun tek bir cevabı yok. Yerel yönetimler yazar. Üniversiteler yazar. Üreticiler yazar. Şefler yazar. Sanatçılar yazar. Gazeteciler yazar. Bütün bu parçaları bir araya getirebilen sivil girişimler ise o hikâyenin görünür olmasını sağlar. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi, Kastamonu için böyle bir rol üstlenmiş görünüyor.

Kastamonu’nun tarihini, doğasını, mutfağını, kadın hafızasını, müziğini, arkeolojisini, yerel ürünlerini ve yaratıcı potansiyelini aynı masada buluşturmak kolay değil. Ama şehirlerin geleceği biraz da bu çabalarla kuruluyor. Çünkü bir şehir, ancak kendi hikâyesine sahip çıktığında başkaları tarafından da ciddiye alınır. Kastamonu bugün bunu yapmaya çalışıyor. Ve anlaşılan o ki, anlatacak daha çok hikâyesi var.