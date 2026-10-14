Kayyum atanan Halk TV çalışanlarından açıklama: 'Tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz'

Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu.

Kararın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini savunan Mahiroğlu, baskının yalnızca televizyon kanalına yönelik olmadığını, ailesinin de hedef alındığını söyledi.

Halk Tv, Türk Halkı'nındır. Kayyum'la teslim alınamaz. https://t.co/mAhsmhpTUU — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 14, 2026

Yayınları durdurulan Halk TV çalışanları, bir araya gelerek açıklama yayımladı. Açıklama, Halk TV'nin YouTube kanalına yüklendi.

Halk TV stüdyosunda kaydedilen açıklamayı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, yanında Halk TV çalışanlarıyla birlikte okudu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Aşağı yukarı 20 yıldır yayında olan bir kanala, Türkiye’nin 'yeni normali' olarak el konuldu. Gece yarısı bir operasyonla el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı. Ana kumandayı teslim alamadık; teslim alsaydık size yayından veda ederdik. Fakat şu anda mecburiyetten bir video arkadaşlarımızla birlikte çekiyoruz.

"Gazetecilik bitmez"

Son anlarımızı zaten sosyal medyada gördünüz. Yüzlerce polisle TMSF yönetimi geldi. Dediğim gibi, geldiğinde ana kumandaya hazırlıklı gelinmişti, ana kumandaya el konulmuştu. Dolayısıyla biz de yayında veda edemedik.

Fakat gazetecilik bitmez. Yayında veda edemedik ama bir biçimde sesimizi duyurmaya çalışacağız. Nasıl bir yol olur, hangi mecralardan olur, onu şu anda bilemiyoruz. Çok sıcak, onları planlarız, onları zaten duyarsınız.

Biz burada Türkiye’nin sesi olmaya çalıştık. Türkiye’nin en büyük, en fazla izlenen kanalına el konuldu.

Aslında bilme hakkınız engelleniyor. Çünkü burada çalışan herkes halkın haber alma özgürlüğü için çalıştı, bilme hakkınıza hizmet etmek için biz burada vardık. Gazetecilik yaparken sadece bir televizyon kanalında profesyonel bir anlayışla bakmadık.

Türkiye’nin içinden geçtiği süreci tarihe aktaran bir resim çekmek, bunları tarihin hafızasına göndermek üzere bir bilinçle hareket ettik. Yayınlarımızın temel çizgisi de bu oldu.

"Kimi zaman Selçuk Kozağaçlı olduk, kimi zaman Ekrem İmamoğlu"

Epeyce de kapsayıcı bir yayıncılık yaptığımızı düşünüyoruz.

İliç'te de vardık, Narin Güran’ın yanında da vardık, Cerattepe’de de vardık, Akbelen’de de vardık. Kimi zaman Kürt olduk, kimi zaman Türk olduk. Kimi zaman LGBT olduk, onların haklarını savunduk.

Kimi zaman Alparslan Kuytul olduk, kimi zaman Selahattin Demirtaş olduk.

Kimi zaman Selçuk Kozağaçlı olduk, kimi zaman Ekrem İmamoğlu, kimi zaman Can Atalay olduk. Onların sesi olmaya çalıştık.

Şimdi o ses susturuluyor. Yani mağdur olan kim varsa onun yanında olmaya çalıştık. Toplumun herkesini kucaklamaya çalıştık. Kimi zaman cezaevlerinin sesi olduk. İnsan hakları ihlallerini yansıtan, hak haberciliği yapan çizgide duran bir yayıncılık yapmaya gayret ettik.

Ama dediğim gibi, gazetecilik bitmez, bugünler geçer. Bunun ülkenin demokrasisine, basın özgürlüğüne herhangi bir faydası olmadığını göreceksiniz; siz de göreceksiniz.

Biz 'Halk TV, yalnız değilsiniz' sloganıyla yayın yaptığı yıllarca halkı yanımızda hissetmek isteriz. Daha önce çok badireler atlattık. Arkadaşlığımız dövüldü, cezaevlerine atıldık, yayınlarımız durduruldu, frekans iptalleriyle sürekli tehdit edildik. Bu tehditler altında sesimizi kısmadık, doğru bildiğimiz neyse bunu vermeye çalıştık.

"15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan insanlar burada"

15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan insanlar burada, bunlara da karşı çıkmış bir ekibiz. Demokrasiye aykırı ne varsa onun karşısında durmuş bir ekibiz.

Yarın bu çizgiye, bu gazetecilik anlayışına Türkiye’nin her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak.

Çünkü bu gidişat doğru bir gidişat değil.

Tarihin bugün iktidar yanında duranların yarın muhalefet olma ihtimali vardır. Buna inanıyoruz. Biz demokratik sınırlar içinde bir yayıncılık yaptık. Türkiye bu badireleri çok fazla atlattı.

"Ekonomik olarak boğulmaya çalışıldık"

Yine demokratik sınırlar içinde devir teslimler olur, yarın biz onların da sesi oluruz. Burada oluruz, başka yerde oluruz.

Ama şu bir gerçek, ekonomik olarak boğulmaya çalışıldık. Zaten teknik olarak ya da yasal olarak epey baskı altına alınmış bir kanaldık. Ama sonuç olarak bir biçimde bu yayınları sürdürdük.

Ekonomik abluka en önemli ablukalardan biriydi. Burada şunu söylemek lazım, Türkiye'nin bu şartlarında önce şöyle başlandı, kanal ekonomik olarak darboğaza alınırsa, boğazı sıkılırsa susturur.

Dolayısıyla kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'na yönelik hamlelerle başladı.

Arkasından dosyaları bilmiyor olabilirsiniz. Hepsine hakim birisi olarak söylüyorum.

Türkiye'de olan şeyler oldu. Çeşitli gizli tanık ifadeleriyle ifadeler üzerine ifadeler alındı. Ve kanalın patronu üzerinden yürünmeye çalışıldı. Çünkü finansman kesildiğinde bu yayınların kesilmesini istiyorlardı ama o da geri durmadı. Planlamaları buydu. Geri durmadı.

"Cafer Mahiroğlu'nu susturamadıkları için bugün el koydular"

Geri durmadığı için ve susturamadıkları için ne bizi ne bu kanala finansman sağlayan patronu Cafer Mahiroğlu'nu susturamadıkları için bugün el koydular.

Dediğim gibi tarihi bir gün. Gazetecilik tarihimize de geçen bir gün. Kişisel tarihimize de geçen bir gün. Buradaki arkadaşlarımızla biz burada elinizden geleni yaptık. Bundan sonra hangi mecrada ne olur onu bilemiyoruz. Ama tarih bunları yazar.

Tarihin doğru tarafında durma gibi bir bilinçle hareket ettik. Bundan sonra da öyle olacaktır. Arkadaşlarım adına da onlarla konuştuğum için söyleyebiliyorum. Bu ifadeleri onlar adına da kullanabiliyorum."

Açıklama, Halk TV çalışanlarının alkışlarıyla son buldu.