Keman sanatçısı Gidon Kremer ilk kez Ankara’da

Grammy ödüllü keman sanatçısı Gidon Kremer’in Ankara’daki ilk konseri 9 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de kurucusu olduğu Grammy ödüllü oda orkestrası Kremerata Baltica ile Sevda-Cenap And Müzik Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilecek. Konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da…

Orkestranın kurucusu, keman sanatçısı, sanat yönetmeni Gidon Kremer, 1967 Brüksel Kraliçe Elisabeth Yarışması, 1969 Montreal Uluslararası Müzik Yarışması ödülleri ile 1969 Paganini ve 1970 Çaykovski Uluslararası Yarışmaları birincilik ödüllerinin sahibi. Tam 15 kez Grammy’ye aday gösterilmiş ve 57. Grammy Ödüllerinde orkestrası ile birlikte “En İyi Klasik Müzik Derlemesi” kategorisinde de ödüle layık görülmüş.

Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya) müzisyenlerinden oluşan dünyaca ünlü bir oda orkestrası olan Kremerata Baltica, kuruluşundan bu yana 50'den fazla ülkede çalmış, 600 şehirde dünya çapında binden fazla konser vermiş. Orkestranın geniş kapsamlı ve özenle seçilmiş repertuarı, çok sayıda övgüler almış birçok CD kayıtlarında da görülmekte. Üç kez Grammy ödülüne ada gösterilen orkestra, Mieczysław Weinberg'in eserlerinden oluşan ECM albümü ile 2015 yılında 57. Grammy Ödüllerinde “En İyi Klasik Müzik Derlemesi” kategorisinde ödüle layık bulunmuş.

Gidon Kremer. Fotoğraf: Angie Kremer

Ankara’ya özel program ve solistler

Konserin şef ve solisti Gidon Kremer’in yanı sıra Ankara konserinde orkestra üyelerinden viyolada Veronika Dzyadek, çelloda Magdalena Ceple ve vibrafonda Andrei Pushkarev de solist olarak yer alacaklar. W. A. Mozart, Michael Nyman, Viktor Kosenko, Dmitri Shostakovich, Astor Piazzolla, Raminta Šerkšnytė, Franz Schubert gibi bestecilerin eserleri ile Gidon Kremer ve Kremerata Baltica için Franz Schubert’n ünlü yapıtı “Kış Yolculuğu” temasından esinlenerek besteciler Raminta Šerkšnytė, Victor Kissine ve Georgijs Osokins tarafından özel olarak yazılmış olan “Başka bir Kış Yolculuğu”ndan parçaların çalınacağı konserin biletleri internet üzerinden satışta.