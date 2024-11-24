  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Keman sanatçısı Gidon Kremer ilk kez Ankara’da
Takip Et

Keman sanatçısı Gidon Kremer ilk kez Ankara’da

Ünlü kemancının kurucusu olduğu Kremerata Baltica ile başkentteki konseri 9 Aralık’ta CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Keman sanatçısı Gidon Kremer ilk kez Ankara’da
Kremerata Baltica. Fotoğraf: Angie Kremer
Takip Et

Grammy ödüllü keman sanatçısı Gidon Kremer’in Ankara’daki ilk konseri 9 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de kurucusu olduğu Grammy ödüllü oda orkestrası Kremerata Baltica ile Sevda-Cenap And Müzik Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilecek. Konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da…

Orkestranın kurucusu, keman sanatçısı, sanat yönetmeni Gidon Kremer, 1967 Brüksel Kraliçe Elisabeth Yarışması, 1969 Montreal Uluslararası Müzik Yarışması ödülleri ile 1969 Paganini ve 1970 Çaykovski Uluslararası Yarışmaları birincilik ödüllerinin sahibi. Tam 15 kez Grammy’ye aday gösterilmiş ve 57. Grammy Ödüllerinde orkestrası ile birlikte “En İyi Klasik Müzik Derlemesi” kategorisinde de ödüle layık görülmüş.

Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya) müzisyenlerinden oluşan dünyaca ünlü bir oda orkestrası olan Kremerata Baltica, kuruluşundan bu yana 50'den fazla ülkede çalmış, 600 şehirde dünya çapında binden fazla konser vermiş. Orkestranın geniş kapsamlı ve özenle seçilmiş repertuarı, çok sayıda övgüler almış birçok CD kayıtlarında da görülmekte. Üç kez Grammy ödülüne ada gösterilen orkestra, Mieczysław Weinberg'in eserlerinden oluşan ECM albümü ile 2015 yılında 57. Grammy Ödüllerinde “En İyi Klasik Müzik Derlemesi” kategorisinde ödüle layık bulunmuş.

Gidon Kremer. Fotoğraf: Angie Kremer

Ankara’ya özel program ve solistler

Konserin şef ve solisti Gidon Kremer’in yanı sıra Ankara konserinde orkestra üyelerinden viyolada Veronika Dzyadek, çelloda Magdalena Ceple ve vibrafonda Andrei Pushkarev de solist olarak yer alacaklar. W. A. Mozart, Michael Nyman, Viktor Kosenko, Dmitri Shostakovich, Astor Piazzolla, Raminta Šerkšnytė, Franz Schubert gibi bestecilerin eserleri ile Gidon Kremer ve Kremerata Baltica için Franz Schubert’n ünlü yapıtı “Kış Yolculuğu” temasından esinlenerek besteciler Raminta Šerkšnytė, Victor Kissine ve Georgijs Osokins tarafından özel olarak yazılmış olan “Başka bir Kış Yolculuğu”ndan parçaların çalınacağı konserin biletleri internet üzerinden satışta.

Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım projesinde ana tema Kış ve SanatSofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım projesinde ana tema Kış ve SanatYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
120 yıldır geliştirdiği değerler, bu kez “Sahre” sergisiyle anlatılıyor
120 yıldır geliştirdiği değerler, bu kez “Sahre” sergisiyle anlatılıyor
“Mozart’tan sevgilerle”
“Mozart’tan sevgilerle”
Herkes için erişilebilir bir yaşam için "Erişilebilir Tiyatro"
Herkes için erişilebilir bir yaşam için "Erişilebilir Tiyatro"
Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım projesinde ana tema Kış ve Sanat
Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım projesinde ana tema Kış ve Sanat
“Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” İGA’da sergileniyor
“Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” İGA’da sergileniyor
Şalgamı nasıl bilirsiniz?
Şalgamı nasıl bilirsiniz?