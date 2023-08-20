Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde “eleğin hafızası” projesi

Kültür mirası alanında Dünya’nın en önemli iki ödülüne birden sahip olan tek müze olan ve 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülüne de layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi; sanatçı yerleştirme programı çerçevesinde “eleğin hafızası” projesini başlattı.

Furkan Yavuz

Müze Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yavuz konuyla ilgili şunları söyledi:

“İyilik İçin Sanat Derneği ile birlikte başlattığımız projemizi, geleneksel hale getirerek danışma kurulumuzun onayladığı proje ve müellifi sanatçıyı müzemizde misafir edeceğiz. Anadolu’muzun kadim kültürünü, sosyal yaşamını ve güzelliklerini sanatı ile buluşturacak projelere ev sahipliği yapacağız. Bu yıl ‘eleğin hafızası’ projemiz ile başladık. Anadolu kadınının elinde saflaşmış, arınmış, sevgi ile yoğrulmuş hamurun, sofralara akışını simgeler elek. “Eleğin Hafızası” ismini verdiğimiz projemizi Haziran 2023 tarihinde başlattık, projemizi Eylül 2023’te bitirerek yapacağımız bir sergi ile kamuoyu ile buluşturacağız. Projemizi Sanat danışmanı Dr. Feride Çelik küratörlüğünde sanatçımız, ressam Loya Kader Öztürkmen ile birlikte yürütüyoruz. Kültür ve sanat faaliyetlerinin Anadolu’nun her köşesine yaygınlaşması gerekir. Biz de uluslararası alanda başarısı tescillenmiş bir köy müzesi olarak, çalışmalarımızı kültür elçilerimiz ile birlikte sürdürüyoruz.

Dr. Feride Çelik

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Danışma Kurulu Üyesi, projenin danışmanı ve küratörlüğünü yürüten Dr. Feride Çelik ise şunları söyledi:

“Sanatçımız Loya Öztürkmen’in çalışmalarında kullandığı başlıca malzeme olan elek, aynı zamanda müzenin bulunduğu coğrafyada yıllarca yöre kadınları tarafından kullanılan, modern zamanlar öncesi yaşamının önemli bir parçasıdır. Sanatçı, eleğin içine ve dışına konumlandırdığı farklı malzemelerden ürettiği sanat eserlerinde bizlere, hasat zamanını yansıma şeklinde hissettirirken, geçmişe dönük bir yolculuk da yaptırıyor. Kendi pratiğinde de gerçeklik kavramını devamlı sorgulayan sanatçı, bu sefer de geçmişle bugünü gündemine alır. ‘Eleğin Hafızası”’ projesi ile bugün yaşadıklarımıza değil, geçmişte yaşanılanlara başka gerçeklere doğru hafızamızda yer açmasını amaçlıyoruz. Müze olarak Anadolu’nun dokusu ile bezenmiş yetenekli sanatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz.”