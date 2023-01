Kendall Jenner’ın balmumu figürü Madame Tussauds Müzesi’nde sergilenecek

Takip Et

Madame Tussauds İstanbul, dünyanın en genç modellerinden ve sosyal medyanın en etkili isimlerinden Kendall Jenner’ın Amsterdam’daki figürünü İstanbul’daki ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kendall Jenner’ın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul’da sadece kendisine özel “backstage” alanında sergilenecek. Lansmanı 21-22 Ocak ve 3-4 Şubat tarihlerinde ziyaretçilerin dünyaca ünlü model gibi makyaj yapmayı öğrenebileceği ve makyaja dair doğru bilinen yanlışların keşfedileceği Rıfat Yüzüak ile Makyaj Atölyeleri kapsamında organize edilecek. “Keeping up with the Kardashians” isimli televizyon dizisi gibi projelerle dünya çapında bir şöhrete sahip olan Kendall Jenner’ın figürü, 18 Ocak’tan itibaren Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor.

Rıfat Yüzüak ile Makyaj Atölyeleri 21-22 Ocak tarihlerinde saat 14:00 ve 16:00’da, 3-4 Şubat tarihlerinde ise saat 14:00’de gerçekleştirilecek.