Keşfedilmeyi bekleyen hazine Çal’da İbrahim Çallı anısına sergi

Çal, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi duruyor. Geçtiğimiz günlerde sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması adına Türkiye'nin genç yeteneklerine sanatsal platformlar sunan İyilik İçin Sanat Derneği’nin düzenlediği Cumhuriyet Sergisi için Çal’daydım.

Çal Bağ Yolu içerisinde yer alan serginin yapıldığı Kuzubağ Sanat Galerisi’ne İstanbul’dan araçla gittim. Bölgenin güzelliğini yaşaya yaşaya tırmandık 850 metre yükseklikte ilçeye. Yolun iki yanı üzüm bağlarıydı. Çoğu kişinin bilmediği, tanımadığı Çal’ın turistler için çekici bir lezzet ve tarih merkezi olmaması için hiçbir neden yoktu, ilk izlenimlerim o yönde oldu.

Kuzubağ adını verdiği bir tesis kuran, doğduğu Çal’la ilişkisini hiç kesmemiş Salih Kuzu de böyle düşünüyor. Bağlarını ilk olarak 2007 yılında dikmeye başlamış, bugün 500 dekarlık bir bağ alanına ulaşmışlardır. Kurdukları kompleks de bunların tam ortasında, küçük bir tepenin üzerinde. Serginin olduğu galeri de burada. Aynı mekânda bir restoran açmayı, ana binanın çatısındaki alanda etkinlikler yapmayı planlıyorlar. Ancak, öncelikli gerçekleştirilmesi gerekenler arasında Çal ve çevresine gelen konukları ağırlayacak oteller yapılması geliyor.

Nüfus 60 binlerden 18 bine düştü

Çal’ın 1960’ların başında 60 binleri geçen nüfusu, bugün 18 bin civarında. Doğası, tarihi, kültürü, bağları ile iyi bir destinasyon olan Çal’ı eski günlerine döndürmeye, turizm potansiyelini doruğa çıkarmaya kararlılar. Salih Bey’in kızı Aslı Hanım işlerin başında. Tabii projelerin başarıya ulaşması için tüm paydaşların işbirliği içinde olmaları şart.

Salih Bey’in eşi Ayşe Hanım’ın Çal’ın yöresel ürünlerini kullanarak hazırladığı sofra ile bitirmek istiyorum. Cevizli baklava hariç bütün lezzetleri 35 kişi için Ayşe Hanım’ın bizzat hazırladığı bir sofradan ve “eli lezzeti”nden söz ediyorum. Neler mi vardı?

Börülce böreği, Hançalar bamyası, zeytinyağlı yaprak sarma, yoğurtlu semizotu, patates kavurma, odun ateşinde patlıcan domates közleme, Denizli kebabı ve keşkek, cevizli köy baklavası… Son dönemde yediğim en lezzetli ev yemekleri arasındaydı hazırladıklarınız ellerinize sağlık Ayşe Hanım…

Gelelim sergiye:

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı olma şerefini kazanmış, Cumhuriyet Dönemi'nin önde gelen empresyonist sanatçılarından İbrahim Çallı anısına gerçekleştirilen “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerini hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Cumhuriyet Sergisi’nin açılışına onur konuğu olarak merhum İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı ile eşi Çiğdem Çallı da katıldı.

Cumhuriyet Sergisi’nde, 20 genç sanatçının 21 adet eserinin yanı sıra, İbrahim Çallı'nın beş eseri ve Yaşar Çallı'nın üç eseri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İbrahim Çallı’nın torunu Yaşar Çallı, İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt.

Sergiye ilişkin değerlendirme yapan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama coşkusunu Cumhuriyet Dönemi Türk sanatının güçlü temsilcisi İbrahim Çallı anısına memleketi Çal’da gerçekleştirdiğimiz sergi ile yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Denizli’nin güzide ilçesi Çal’daki en modern tesis olan Kuzubağ Sanat Galerisi’nin yöneticilerine, İbrahim Çallı'nın eserleriyle gençlerimizin bağlantı kurmasına, kültürel bir zenginliği kutlamamıza ve sanatın evrensel dilini daha da yaygınlaştırmamıza sağladıkları katkı için derneğimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca, İbrahim Çallı'nın anısını yaşatmak, kültürel canlanmayı desteklemek ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek için bu sergiyi önemli bir adım olarak görüyoruz.”

Cumhuriyet Sergisi, 30 Mart 2024 tarihine kadar Kuzubağ Sanat Galerisi’nde görülebilecek.