“Kim Kimi Yiyor?” Perdede yemek, hayatta iktidar

Yapı Kredi Kültür Sanat Loca, 23–26 Ocak tarihleri arasında, sinema ile güncel sanatın kesişiminde gezinen özgün bir programa ev sahipliği yapıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sanat Dünyamız Film Günleri, temasıyla daha ilk anda merak uyandırıyor: “Kim Kimi Yiyor?”

Ortak bir soru

Program, küratörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan ile Sanat Dünyamız dergisi editörü Fisun Yalçınkaya’nın üstlendiği bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor. Filmler, güncel sanat performansları ve sergiyle birlikte düşünülmüş; yemek kavramını yalnızca mutfakta değil, kültürde, siyasette ve gündelik hayatta da tartışmaya açıyor.

Kültür hattı

Etkinlikle ilgili basın toplantısında konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın yaklaşımını net bir cümleyle özetliyor: Sanatın iyileştirici, birleştirici ve eğitici gücüne inanmak. Kitaplardan dergilere, sergilerden etkinliklere uzanan bu bütünlüklü kültür hattının, Film Günleri ile bir kez daha görünür kılındığının altını çiziyor.

Bir dergi etkinliği ötesi

İlk kez 2024’te, Sanat Dünyamız dergisinin 50. yılına özel bir etkinlik olarak başlayan Film Günleri, bugün daha geniş bir çerçeveye sahip. Bu yılki seçki; besin kaynaklarının adaletsiz dağılımından gıda aktivizmine, açlık–tokluk ikiliğinden tüketen–tüketilen ilişkisine, mutfaktaki cinsiyet rollerinden yemeğin kültürel ve zamansal anlamlarına kadar uzanan çok katmanlı bir alanı kapsıyor. Yemek, burada yalnızca bir ihtiyaç değil; güçlü bir anlatı aracı.

Klasikler ve yeni yapımlar

Seçkide klasiklerle yeni yapımlar yan yana duruyor. Çekoslovakya’nın öncü feminist yönetmeni Věra Chytilová’nın kült filmi Papatyalar, absürd diliyle tüketim ve yıkımı masaya yatırırken; kısa film tarihinin en çarpıcı örneklerinden Çiçek Adası (Jorge Furtado) gıda zincirinin sert gerçeklerini hatırlatıyor. İstanbul’daki ilk gösterimini bu etkinlikte yapan Adam’ın İyiliği İçin (Laura Wandel) ile Işığın Askerleri (Johannes Büttner & Julian Vogel) ise güncel meseleleri bugünün diliyle tartışmaya açıyor.

Konuk küratör

Bu yılın konuk küratörü, Obur Zihin – Yiyeceklerle İlişkimizin Evrimi kitabıyla tanınan ABD’li antropolog John S. Allen. Allen’ın seçtiği iki film, temayı evrensel bir çerçeveye taşıyor: 2001: Uzay Macerası’nda yemek insanlaşmanın ve teknolojinin simgesi olarak karşımıza çıkarken; Büyük Gece göç, aidiyet ve mutfak üzerinden güçlü bir hikâye kuruyor. Allen, Film Günleri’nin ardından 27 Ocak’ta “İnsan Gözüyle: Çıtır” başlıklı bir konferansla izleyiciyle buluşacak.

Perdeden fazlası

Program yalnızca perdede kalmıyor. Sanatçı Canan, Zengin Mutfağında Fakir Yemeği – Şeftali Reçeli adlı sunum-performansıyla sınıfsal ayrımları mutfak üzerinden okurken; Tunca, Kykeon performansında izleyicilere antik bir yemeğin tadımını yaptırıyor. Loca’da ayrıca Vardal Caniş’in sofra resimlerinden oluşan bir seçki sergileniyor.

Derin bir tartışma

26 Ocak’taki kapanış söyleşisi ise temayı daha da derinleştiriyor. Küratör Melike Bayık ekoloji ve yeme alışkanlıkları ilişkisini sanat üzerinden ele alırken; gazeteci-aktivist Hacer Foggo yoksulluk ve gıdaya erişim meselesini tartışacak. Akademisyen Candan Türkkan ise yemeğin dönüştürücü gücüne sinema üzerinden bakacak. Söyleşinin moderatörlüğünü Fisun Yalçınkaya üstleniyor.

Aklımızda kalan soru

III. Sanat Dünyamız Film Günleri, izleyiciyi basit bir soruyla baş başa bırakıyor:

Kim kimi yiyor? Ve bu sorunun cevabını yalnızca tabakta değil, hayatın tam ortasında aramaya davet ediyor.