Kitap okurları harikalar diyarında!

Tüyap Kitap Fuarı günleri yayıncılarla, yazarlarla, okurlarla buluştuğumuz mutlu anlar. Fuarın kapısından her seferinde girer girmez, işte "Faruk Harikalar Diyarı"nda! derim kendi kendime… Fuar salonlarında ziyaretçiler hızlı, telaşlı bir şekilde o stanttan bu standa koşuşturuyorlardır. Ellerinde, yayınevlerinin amblemlerini taşıyan içleri kitap dolu poşetler vardır. Herkes "sevinçli bir telaş içerisinde"dir. Kitapçı raflarında yeterince yer olmadığı için oralarda rastlayamadıkları kitapları satın alarak başlarlar alışverişe, sonra "aaa şu da çıkmış, aa bu da varmış" diye sürüp gider satın alma uğraşları.

En sevdiğim kitaplardan biri olan Alice Harikalar Diyarı’ndan özellikle söz ederek başladım yazıma. 1865 yılında ilk baskısı yapılan kitapta Alice, kız kardeşi ile pikniğe çıkar. Elinde kocaman bir masa saati sürekli "geç kaldım" diyen bir beyaz tavşanın arkasından gitmesi ve tavşanın girdiği deliğe bakarken oradan içeriye düşmesiyle başlar masal. Alice, artık harikulade bir dünyanın içerisindedir...

Ben de kitap fuarlarına geldiğimde bunu hissederim. Beni heyecanlandıran, şaşırtan kitaplarla karşılaştıkça o beyaz tavşanı arar gözlerim teşekkür etmek için çoook yıllar önce beni, kitapların dünyası ile tanıştırdı diye...

“Yaşasın Cumhuriyet”

Kitapseverlerin tüm sene heyecanla beklediği Tüyap Kitap Fuarı geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. Ana teması “Yaşasın Cumhuriyet” olan İstanbul Kitap Fuarı bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen söyleyişiler, paneller, şiir dinletileri, sergiler ve film gösterimleri fuarın kültürel boyutu daha da artırıyor.

Gazeteniz EKONOMİ de fuarda

Gazeteniz NB EKONOMİ ve yayınları da 40. Tüyap Kitap Fuarı 8. Salon 8148 No’lu stantta okurlarla buluşuyor.

Söyleşi ve imza günleri

Fuar boyunca sürecek söyleşilerde ve imza günlerinde, Ahmet Ümit, Celal Şengör, Zülfü Livaneli, Murathan Mungan, Yılmaz Özdil, Yılmaz Odabaşı, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Şükrü Erbaş, İpek Ongun, Gülten Dayıoğlu, Mario Levi, Buğra Gülsoy, Engin Akyürek, Ediz Hun, Gülseren Budayıcıoğlu, Canan Karatay, Sevil Atasoy, Kaan Sekban, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Feyza Altun, Yekta Kopan ve İrfan Değirmenci gibi popüler isimlerin yanı sıra çok sayıda yazar, şair ve bilim insanı ile birlikte genç yazarlar başta İstanbul olmak üzere bölgenin çeşitli illerinden gelen okurlarıyla buluşma fırsatı yakalıyorlar.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışından yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayan fuar, 10 salon ve toplam 40 bin metrekarelik alanda kuruldu. Fuara yurt içi ve yurt dışından 998 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, 400’den fazla kültür etkinliği gerçekleştiriyor ve 2 binden fazla yazar okurlarına kitaplarını imzalıyor. Fuara 500 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisi bekleniyor.

İllüstratör-Yayıncı buluşması

40. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında, illüstratörler ile yayıncıları buluşturmak üzere profesyonel bir program gerçekleştirilecek. 1 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan buluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açık olacak, yayınevi yetkilileri ile illüstratörlerin bir araya geleceği ikili görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunabilecek, işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilecekler.

“Cumhuriyetin Yüzyılı Edebiyatı”

100. Yıl Etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyetin Yüzyılı Edebiyatı konu başlığı altında, yüzyılın şiiri, öyküsü, çocuk ve gençlik edebiyatı, romanı, denemesi – eleştirisi ve yayıncılığı ile ilgili de ilgi çekici söyleşiler gerçekleştirilecek, yazarlar okurlarla bir araya gelerek, fikirlerini paylaşacaklar.

Tematik günler

Fuar alanı içerisinde yaratılan İnteraktif Etkinlik Alanı ile her gün çocuk, genç ve yetişkinler için çeşitli etkinlik, atölye ve söyleşiler yapılıyor. Bu kapsamda 30 Ekim’de Fantastik Gün, 31 Ekim’de çocuk ve gençler için Manga-Anime-Roman Kahramanları ve yetişkinler için bunlara ek olarak Karikatür, 1 Kasım’da çocuk ve gençler için Ekoloji ve Sürdürülebilirlik, yetişkinler için Polisiye, 2 Kasım’da çocuk, gençler ve yetişkinler için Yaratıcılık ve Tasarım, 3 Kasım’da ise çocuk ve gençler için Yapay Zekâ ve Robotik Uygulamalar, yetişkinler için ise Parapsikoloji ve Spiritüalizm etkinlikleri düzenlenecek.

Tüyap ve TikTok iş birliği

TikTok, bu yıl 40. yılını kutlayan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda #BookTok standıyla yer alacak. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 5 Kasım Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.

Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgilere http://istanbulkitapfuari.com/ adresinden erişilebilecek.