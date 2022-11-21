Konserin tüm geliri serebral palsili çocukların

FARUK ŞÜYÜN

Besteci piyanist Burçe Karaca Serebral Palsili (Beyin Felci) çocukların yararı için 3 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’da Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’nda sahneye çıkıyor. Buradan elde edilen bağış Serçev Derneği’ne gidecek. Dernek elde edilen gelir ile SP'li çocukların uygun cihaza ulaşma sorununu çözmeyi hedefliyor.

Kültürel ve maddi desteklerle çok yönlü olarak insana, hayvana ve doğaya dokunan eşitsizliklerin azalması farkındalıkların çoğalması amacıyla kurulan Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’nda düzenlediği gecede, Karaca’ya Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Soprano Mehlika Bilgin ve Serçev Öğrenci Korosu eşlik edecek.

Konsere katılım için Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’na belirtilen miktarda bağış yapmak yeterli. Karaca, “Böyle güzel ve önemli bir gecede yer almak benim için çok onurlu. Birçok yardım konseri düzenliyoruz. Müzik birleştirici bir güçtür benim de insanlara faydam olması beni çok mutlu ediyor. Daha önümüzde birçok konser var. Faydalı bir yol alacağımızı düşünüyorum” diyor.