“Kül”e karışan İstanbul

İstanbul’da hâlâ insanı şaşırtabilen geceler var. Geçtiğimiz akşam bunlardan birini yaşadım. İş Sanat’ın İş Vapur’da düzenlediği Cem Adrian konserinde, Boğaz’ın ortasında müziğin bir şehri nasıl değiştirebildiğine tanık oldum.

Saat 20.30’da başlayan yolculuğun ilk bölümünde İstanbul, bize o meşhur delişmen yüzünü gösteriyordu. Kuzeyden esen sert rüzgârın güvertelerini yaladığı vapur, Bebek’e doğru ilerlerken birçok kişi şala, örtüye sarılmıştı. Boğaz, kendi bildiğince davranıyor; yaz akşamına rağmen serin yüzünü gösteriyordu.

Dönüş yolunda ise hava değişti. Cem Adrian vapurun burnundaki sade sahnesine çıktığında arkamıza aldığımız rüzgâr da konsere saygı göstererek dinmiş gibiydi. Az önce üşüyen konuklar, piyanodan yükselen ilk notalarla birlikte bambaşka bir atmosferin içine girdi. Karşımızda Ahmet Haşim’in dizelerini hatırlatan bir İstanbul vardı; akşamın renkleriyle seslerin birbirine karıştığı, Boğaz’ın geceye teslim olduğu bir İstanbul...

Kültür-sanat deyince…

Bu sıcaklık yalnızca müzikten kaynaklanmıyordu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen’in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten de konuklarla birlikteydi. Onları güvertede görmek, İş Sanat’ın yıllardır sürdürdüğü kültür ve sanat yaklaşımını yeniden düşündürdü bana.

Çünkü İş Sanat yalnızca konserler düzenleyen bir kurum değil. Yaklaşık çeyrek asırdır müzikten tiyatroya, edebiyattan çocuk etkinliklerine, sergilerden söyleşilere uzanan geniş bir alanda kültürel yaşamı besleyen önemli bir yapı. Türkiye İş Bankası'nın kültür ve sanat alanındaki uzun soluklu yaklaşımının en görünür yüzlerinden biri. O gece de sanatın dört duvar arasında kalmak zorunda olmadığını gösteriyor; İstanbul’un simgelerinden biri olan bir vapurun güvertesinde müziği denizle, kenti kültürle buluşturuyordu.

Bir kentin kültür hayatına katkı yalnızca yeni binalar yapmakla olmuyor. Bazen insanların yıllar sonra bile hatırlayacağı anlar yaratmak gerekiyor. İş Vapur’da yaşanan gece biraz da böyle bir anıydı. İstanbul’un en eski ulaşım araçlarından biri, birkaç saatliğine yüzen bir konser salonuna dönüşmüş; Boğaz ise bu gecenin doğal sahnesi olmuştu.

Boğaz’a çok yakıştı

Sahnede büyük orkestralar yoktu. Bir elektro kontrabas ve bir elektronik piyano vardı.

Bu yalın düzen, Boğaz’ın sakinleşen atmosferiyle son derece uyumluydu. Cem Adrian’ın romantik parçalardan oluşan repertuarı, vapurun güvertesindeki bizleri şehrin gürültüsünden ve gündelik hayatın telaşından uzaklaştırdı.

Boğaziçi Köprüsü’nün altından geçerken aklıma Abdülhak Şinasi Hisar’ın anlattığı "Mehtap Medeniyeti" geldi. Gerçi gökyüzünde dolunay değil hilal vardı ama Boğaz’da şarkılar eşliğinde yapılan eski zaman gezintilerinin ruhu hâlâ yaşıyor gibiydi.

Boğaz’ın insanı etkileyen yanı da bu galiba. Dünyanın pek çok şehrinde deniz vardır, nehir vardır, kıyılar vardır. Ama çok az yerde suyun üzerinde ilerlerken bir yanda yalıların ışıkları, bir yanda sarayların siluetleri, bir yanda da yüzyılların edebiyatı size eşlik eder. Yahya Kemal’in dizelerinde dolaşan, Abdülhak Şinasi Hisar’ın satırlarında yaşayan, Sait Faik’in hikâyelerinde karşımıza çıkan o Boğaz, bütün değişimlere rağmen hâlâ aynı büyüyü taşımayı sürdürüyor.

Belki de İstanbul’un büyüsü burada saklı. Bir vapur yolculuğunun ortasında geçmişle bugün yan yana gelebiliyor.

Bir yanda cep telefonlarının ışıkları, diğer yanda yüzyıllardır değişmeyen kıyılar... Bir yanda günümüzün şarkıları, diğer yanda geçmiş zamanlardan kalan hatıralar... İstanbul, belki de en çok Boğaz’ın üzerinde ilerlerken kendini anlatıyor.

Final, Kül ileydi

Cem Adrian "Sarı Gelin"i söylemeye başladığında güvertede önce derin bir sessizlik oluştu. Ardından birçok kişi şarkıya usulca eşlik etmeye başladı. Denizin ortasında, aynı ezgiye kulak veren insanların oluşturduğu o ortak duygu, gecenin en unutulmaz anlarından biriydi.

Yaklaşık bir saat süren konserin finalinde ise "Kül" vardı.

Şarkının son bölümüne gelindiğinde vapur Galataport’a yaklaşmıştı. Cem Adrian’ın sesi Boğaz gecesine yayılırken, vapur da başladığı noktaya dönüyordu. Şarkının son notalarıyla birlikte yolculuk sona erdi.

Ama gecenin etkisi bitmedi.

İş Vapuru o akşam bizi yalnızca Boğaz kıyılarında taşımadı. İstanbul’un edebiyatına, müziğine ve kültür tarihine doğru da kısa bir yolculuğa çıkardı.

Kulaklarımda "Kül"ün son akorları, gözlerimin önünde geceye karışan Boğaz vardı.

Vapurdan inerken düşündüm.

İstanbul’u sevmek için bazen büyük nedenlere ihtiyaç duymuyor insan. Bir yaz gecesi, hafifleyen bir rüzgâr, denizin üzerinde yankılanan bir şarkı ve karanlığın içinden usulca akıp giden ışıklar yetiyor.

Belki de bu yüzden Boğaz, yüzyıllardır yalnız şairlerin, romancıların ve bestecilerin değil; bu şehirde yaşayan herkesin ortak rüyası olmayı sürdürüyor.

Ve belki de bu yüzden, Türkiye İş Bankası ile İş Sanat’ın böyle geceler yaratma ısrarı yalnızca bir sponsorluk ya da etkinlik yönetimi değil; İstanbul’un kültürel hayatına yapılan kalıcı bir yatırım anlamı taşıyor.

O gece vapurdan inerken geride sadece bir konser bırakmadık. Bir İstanbul gecesini, Boğaz’ın üzerinde yeniden yaşamanın mutluluğunu da yanımızda götürdük.