Kültür mirasının kalbi İstanbul’da atacak: HERITAGE

Türkiye’nin kültür mirası alanındaki ilk ve tek fuarı olan HERITAGE Istanbul, bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra, Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, 1–4 Nisan tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

130’un üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı, 10 bini aşkın ziyaretçi… Ama asıl rakamlar bunlar değil. Asıl mesele, kültür mirasının bu dört gün boyunca aynı masa etrafında konuşulması.

Tanıtım buluşması

Geri sayımın başladığını duyuran tanıtım toplantısı, Bulgur Palas’ta yapıldı. Kültür mirasının geçmişle kurduğu bağın mekânsal bir karşılığı gibiydi bu buluşma. Toplantıda konuşan Osman Murat Akan, dokuzuncu yılla birlikte gelen önemli bir değişimi şöyle özetledi: HERITAGE İstanbul artık, binlerce yıllık mirasıyla kültür başkentleri arasında üst sıralarda yer alan İstanbul’un kalbinde, Yenikapı’da.

İstanbul teması

Bu yılın ana teması doğrudan İstanbul. Özellikle Sur İçi İstanbul, bu alandaki restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları; konferanslar ve paneller aracılığıyla ele alınacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda, daha kapsamlı, daha katmanlı bir içerik izleyiciyle buluşacak. Bir başka önemli yenilik de sürede: HERITAGE İstanbul, ilk kez cumartesi gününü de kapsayacak şekilde dört güne yayıldı. Fuar, konferanslar ve yan etkinlikler eş zamanlı olarak ilerleyecek.

Kıtalar İstanbul’da

HERITAGE İstanbul’un en güçlü yanlarından biri, yıllar içinde kurduğu uluslararası ağ. 2026 edisyonunda; İtalya’dan restorasyon firmaları, Rusya–Moskova Hükümeti Kültürel Miras Departmanı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Arnavutluk Kültürel Miras Politikaları Genel Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah Miras Enstitüsü ve Türkiye’nin önde gelen restorasyon, müzecilik, kütüphanecilik ve arkeoloji alanındaki kurumları İstanbul’da buluşacak.

Dünya mirasının söz sahipleri

Konferans programı, kültür mirası dünyasının ağırlık merkezlerini bir araya getiriyor.

Konuşmacılar arasında Mikhail Piotrovsky – Hermitage Müzesi, Manuel Rabate – Louvre Abu Dhabi, Peter Stone – Blue Shield, Abdulaziz AlMusallam – Sharjah Miras Enstitüsü, Simone Quilici – Kolezyum Arkeoloji Parkı, Edoardo Tresoldi, Aktoty Raimkulova.

Atölyeler, B2B alanları, Heritage TALKS söyleşileri ve teknik turlar da bu yoğun programa eşlik edecek.

“Zamanla Kaybolmayanlar”

Bu yıl ilk kez fuar alanında yer alacak “Zamanla Kaybolmayanlar” pavyonu, HERITAGE İstanbul’un belki de en dikkat çekici başlıklarından biri. Kültürel kökenine sahip çıkan, üretim bilgisini kuşaklar boyunca taşıyan, teknolojiyi geleneğin yerine koymadan onunla diyalog içinde kullanan markalar bu alanda buluşacak. Özel olarak tasarlanmış sergileme alanlarında; malzeme geçmişleri, üretim kültürleri ve kurumsal hafızalar anlatılacak. Alanın sahnesinde ise söyleşiler ve sürpriz buluşmalar yer alacak.

Geleceği kurmak gerek

HERITAGE İstanbul, bir kez daha şunu hatırlatıyor: Kültür mirası yalnızca korunacak bir emanet değil; bugünden yarına aktarılacak bir sorumluluk. Dört gün boyunca İstanbul’da, zamanla kaybolmayanların hikâyesi konuşulacak.