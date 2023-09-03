“La Reprise” Türkiye’de ilk kez 9 Eylül’de Dasdas Sahnesi’ne geliyor

DasDas, Eylül ayında İO Uluslararası Tiyatro Festivali’ni hayata geçirecek. Uluslararası birçok tiyatro oyununu İstanbul’da seyirciyle buluşturacak festival, ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin en yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau’nun, çok ödüllü oyunu ‘La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)’i DasDas’ta ağırlayacak.

Türkiye’de ilk kez sahnelenecek olan oyun 9 ve 10 Eylül akşamları DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşacak.

New York Times tarafından 'Yılın En İyi Yapımı' olarak nitelendirilen, Adil Laboudi, Suzy Cocco, Sara De Bosschere, Sébastien Foucault, Fabian Leenders,Sabri Saad El-Hamus’un rol aldığı oyun, 2012 yılında Liege’de bir grup gencin yaşadığı trajik bir hikâyeyi sahneye taşıyor.