Lezzet ve eğlence Folks’da bir arada yaşanıyor

2022 yılının Mart ayında Bağdat Caddesi’nde kapılarını açan Folks Kitchen & Cocktail, ‘Like I am alive again!’ mottosu ile konuklarını kucaklıyor. Folks’un kokteyl menüsünde farklı damak tatlarına uygun organik meyveli kokteyllerden özel içeriklerle hazırlanan kokteyllere kadar farklı seçenekler yer alıyor. Uzakdoğu ve İtalyan mutfağının tariflerini harmanlayan mekândaki başlangıçları arasında Pop Corn Tempura, Rock Shrimp Tempura ve Edamame gibi tatlar yer alıyor.

Suşi lezzetleri

Sushi ve kokteyl lezzetlerini bir arada tatmak isteyen ve sıra dışı lezzet ikilisinin tadına birlikte varmak isteyen lezzet tutkunları için, Uzakdoğu mutfağı danışmanlığını yapan Hasan Karabazar’ın eklediği sushiler ve Cem Tiktaş’ın hazırladığı organik kokteyller sunuluyor. Sushi menüsünde klasik, tempura ve maki roll olarak farklı seçenekler yer alıyor. Sushi lezzetlerinin başında tempura karides, pancar soslu pirinç, nori ve avakado ile yapılan Rozu Roll, yılan balığı, avakado ve susamı buluşturan Dragon Roll başta olmak üzere Teriyaki Chicken Roll, Jakku Roll, Kinboshi Roll geliyor.

Şefin spesiyalleri

Şef Deniz Yılmaz’ın Folks müdavimleri için özel olarak hazırladığı lezzetlerden biri olan Osso Buco akşam yemeklerine keyif katan tatlar arasında yer alıyor. Dana incikten yapılan ve 10 saat boyunca özel baharatlarla harmanlanarak ağır ateşte pişen Osso Buco safranlı risotto eşliğinde servis ediliyor. Ördek Confit ise yanında baby havuç, baby patates ve hoisin sos ile sunuluyor.

Canlı eğlence

Cuma ve Cumartesi akşamları yemek sonrası her hafta farklı sanatçının sahne aldığı hemen yandaki Folks Live misafirlerine eğlence deneyimi sunuyor. Bugüne kadar Güliz Ayla, Hera, Begüm Obiz, Ozan Ünlü, Pınar Güsar gibi isimlerin sahne aldığı Folks Live her hafta yeni isimleri ağırlıyor. Folks deneyimi yaşamak için rezervasyon yaptırmanın şart olduğu belirtiliyor.