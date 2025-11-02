Locarno Film Festivali İstanbul’da!

İstanbul Modern Sinema, dünyanın en köklü film festivallerinden Locarno Film Festivali’ni üçüncü kez İstanbul’a taşıyor. Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla, Goethe-Institut Istanbul, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi destekleriyle gerçekleştirilen bu özel buluşma, 20–30 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri çağırıyor.

Programdaki tüm filmler, Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

İsviçre’nin dağlarından çıkan, özgürlüğüyle anılan Locarno Film Festivali, 78. yılında da bağımsız sinemanın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Modern’in beyaz perdesine konuk olacak seçki, yenilikçi sinemanın en taze örneklerinden oluşuyor: tamamı Türkiye prömiyeri olan 10 film, izleyiciyi alışılmışın dışına çağırıyor.

İki Mevsim, İki Yabancı

Güçlü iki yapım

Filmler arasında, yönetmen Kamal Aljafari’nin 2001 yılında Gazze Şeridi’ne yaptığı bir ziyarette eski bir hücre arkadaşını bulma arayışını anlatan Hasan ile Gazze’de (With Hasan in Gaza) öne çıkıyor. Bir diğer güçlü yapımda Sophy Romvari, Vancouver Adası’nın sisleri arasında ailesinin geçmişiyle yüzleşen genç bir kadının hikâyesini Mavi Balıkçıl (Blue Heron) ile anlatıyor.

Locarno’nun en büyük ödülü Altın Leopar’ı kazanan Japon yapımı İki Mevsim, İki Yabancı (Tabi to Hibi), farklı coğrafyalarda geçen bir duygusal yolculuğa çıkarırken; İsviçre’nin bu yılki Oscar adayı olan Gece Vardiyası (Heldin), bir hastane ameliyathanesinde gece nöbetinde görev yapan hemşirenin sessiz kahramanlığını görünür kılıyor.