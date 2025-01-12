Loft Art, "Yaşamın Şarkısını" kusurlarda arıyor

Bağımsız sanatçıları destekleme ve onlara alan açma misyonuyla faaliyet gösteren Loft Art, yeni grup sergisi "Yaşam, Şarkısını Söyler" ile sanatseverleri insanın özündeki derinliklere doğru bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. 22 Ocak'ta kapılarını açacak olan sergi, 15 sanatçının farklı bakış açılarını bir araya getirerek yaşamın izlerini, duygusal deneyimleri ve kusurların kabulünü konu alıyor.

"Yaşam, Şarkısını Söyler", her bireyin hayat yolculuğunda bıraktığı ve taşıdığı izlerin, duygularla olan karmaşık ilişkisini ve kusurlarımızla bütünleşerek gerçek benliğimizi oluşturma sürecini ele alıyor. Sergide, Ahmet Yiğider, Berk Kakeci, Bertan Ekici, Emre Tura, Ergül Karagözoğlu, Ezgi Kılıç, Fatih Altan, Halil Vurucuoğlu, Hüseyin Rüstemoğlu, İlyas Arapoğlu, Kaan Fıçıcı, Lale Yılmaz, Nihan Çakır, Taylan Öngünç ve Zuhal Baysar gibi bağımsız sanat dünyasından isimlerin eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Emre Tura (detay)

“Kusursuzlaştıran Kusur”

Serginin çıkış noktasını Matt Haig'in "Hayat İmkânsız" adlı kitabında geçen ve zümrüdün değerini kusurlarından aldığını anlatan "kusursuzlaştıran kusur" kavramı oluşturuyor. Tıpkı değerli bir zümrüt gibi, insan da kusurlarıyla anlam kazanır ve gerçek güzelliğe ulaşır. "Yaşam, Şarkısını Söyler", izleyiciyi kendi iç dünyasına bir yolculuğa çıkararak "Hangi izler sizi buraya getirdi? Hangi hisler etkisini yitirdi?" gibi sorularla geçmiş deneyimlerini ve duygusal dönüşümünü sorgulamaya davet ediyor.

Akfen Holding'in kurumsal değerlerinden yola çıkarak hayata geçirdiği Loft Art, sanat dünyasında fırsat eşitliği yaratmayı ve bağımsız sanatçıların üretimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Sergi, 22 Ocak - 22 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Elde edilen gelir, Akfen Holding'in kadın ve çocukları merkezine alan sosyal sorumluluk projelerini yürüten Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'na (TİKAV) bağışlanacak.