Loft Art’ın yeni sergisi “Bir Başka Hikâye”

Kuruluşunun üzerinden kısa süre geçmesine rağmen, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız ve genç sanatçılara alan sağlayarak, sanatta fırsat eşitliği yaratma hedefiyle beğeni kazanan sanat alanı Loft Art, yeni sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Loft Art, beşinci sergisi Bir Başka Hikâye, İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırlıyor.

18 Mart 2023 Cumartesi tarihine kadar açık olacak Bir Başka Hikâye sergisi resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon eserlerinden oluşan ve farklı mecralarda eser üreten 16 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Tehdit değil zenginlik olarak farklılıklar

Bir Başka Hikâye, hayatta herkesin kendine özgü hikâyeler barındırdığını ve bu hikâyelerin saygıyı ve hoşgörüyü hak ettiğini vurguluyor. Herkesin, yalnız kendisinin anlatabileceği farklı duygular ve hisler ile yaşadığı bir hikâyesi olduğundan yola çıkan sergi, kendi hikâyelerimizin dışına çıkıp birbirimizin hikâyelerine dâhil olma durumunda, dünyanın diğer yarısını anlayıp onların bir parçası olabileceğimizi, bu sayede farklılıkları tehdit olarak değil zenginlik olarak kabul edebileceğimizin altını çiziyor.

Sergide Ayşe Gürkaş, Başak Güldürücü, Basako, Cihan Oral, Damla Yücebaş, Deniz Doğruyol, Deniz Yılmazlar | Karbon, Elif İlayda Bekdemir, Emre Aksu, QucorQ, Selin Akıcı Aral, Selin Çeliktaş, Su Alara Acerol, Tarık Dayan, Tuğba Akça ve Zeynep Tunçel Kahyaoğlu olmak üzere 16 bağımsız sanatçının eserleri yer alıyor.

Gelir TİKAV projelerine

Satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding tarafından kurulan, kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.