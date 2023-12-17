Macar Kültür Merkezi 10. yılını kutluyor!

Liszt Enstitüsü – İstanbul Macar Kültür Merkezi, Macaristan Devleti’nin kültür alanında bir misyon birimi olarak 17 Aralık 2013 tarihinde İstiklal Caddesi’nde açıldı. 2017 yılında taşındığı Kağıthane semtinde faaliyetlerini sürdürmeye devam eden merkez bu ay itibariyle 10. yılını kutluyor.

Kültür ve İnovasyon Bakanlığı’na bağlı kurum, Macar kültürünü her yönüyle Türkiye’de tanıtmak için modern teknolojilere sahip sergi salonları, oditoryum, kütüphane ve sınıf odalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkez, 10 yıl içerisinde film gösteriminden konsere, tiyatrodan Macarca kursa, gastronomiden çocuk atölyesine yüzlerce etkinliğe hem ev sahipliği yaptı hem de merkez dışında gerçekleşen etkinliklerde diğer kurumlara destek sundu.

1916’dan bu yana

Merkez aynı zamanda, Macaristan’ın kültürel ve bilimsel araştırmaları hayata geçirmek için 21 Kasım 1916'da İstanbul’da açtığı ve bu alanda yurt dışındaki ilk devlet kurumu olan Macar Bilim Enstitüsü’nün mirasını sürdürüyor. Macar kültür diplomasisinin doğuşunu temsil eden bu tarihin İstanbul’da başlaması ve burada devam etmesi ise Macaristan için büyük bir önem taşıyor.

Merkez bu yıl ayrıca, Macaristan ve Türkiye arasında, 18 Aralık 1923 tarihinde imzalanan “Dostluk Antlaşması”nın 100. yıl dönümü olması sebebiyle, her iki ülkede kutlanacak “2024 Macar-Türk Kültür Yılı”nın yürütücülüğünü de üstleniyor.

Kurulduğu ilk yıl Balassi Enstitüsü üst başlığını alan merkez, sonrasında Macar Kültür Merkezi ve 2021 yılında ise, dünyaca ünlü Macar besteci Ferenc Liszt’e atıfla, Liszt Enstitüsü üst başlığı ile yeni kurumsal kimliğini kullanmaya başladı. Tüm dünyada, dört kıtada 26 sayıda bulunan Liszt Enstitülerinin ortak amacı, Macar kültürünü dünyaya tanıtmak.