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Manzarası ve lezzetleriyle öne çıkıyor

Adını hem konumundan hem de bulunduğu kattan alan mekân, manzarası ve özenle hazırlanmış menüsüyle dikkat çekmekte.

Haber Merkezi
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Manzarası ve lezzetleriyle öne çıkıyor
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Taksim Meydanı'nda, Taksim Square Otel'in 9. katında yer alan Taksim 9 Lokanta & Bar, iki yıldır konuklarını ağırlıyor. Adını hem konumundan hem de bulunduğu kattan alan mekân, manzarası ve özenle hazırlanmış menüsüyle dikkat çekiyor. Taksim 9, açılışının hemen ardından yaşanan bazı olumsuzluklarla karşılaşmış. Konsoloslukların güvenlik nedeniyle kapanması, Taksim Meydanı'nın ziyaretçi sayısında düşüşe sebep olmuş. Bu durum, mekânın rezervasyonlarında da iptallere yol açmış. Ardından gelen deprem felaketi ve bombalı saldırı, Taksim 9'un ilk yılını zorlu geçirmesine neden olmuş. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, mekân ikinci yılında toparlanmayı başarmış.

Çift cepheli manzara

İşletmeciliğini Ümit Bektaş’ın üstlendiği Taksim 9'un en büyük avantajlarından biri, sunduğu manzara. Mekânın bir cephesi Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı'na bakarken, diğer cephesi İstanbul Boğazı manzarasına ev sahipliği yapıyor. Bu sayede misafirler hem şehrin dinamik atmosferini hem de boğazın huzur veren güzelliğini aynı anda deneyimleyebiliyor.

Dinamit enginar

Menü, Şef Şebnem Genç imzalı

Taksim 9'un mutfağı, deneyimli Şef Şebnem Genç önderliğinde, geleneksel Türk ve İstanbul mutfağını modern yorumlarla harmanlıyor. Menüde, "Dinamit Enginar Çıtırları", "Kadayıfa Sarılı Keçi Peyniri" ve "Bektaşi Mezesi" gibi özgün tatların yanı sıra, "Izgara İstiridye Mantarı", "Arnavut Ciğeri" ve "Kuzu Kol Tandır" gibi klasik lezzetler de yer alıyor. Taksim 9, bir restoran ve bar olmanın ötesinde, geleneksel meyhane kültürünü modern bir anlayışla yaşatmayı da hedefliyor.

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