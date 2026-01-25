Melike Abasıyanık Kurtiç’in dünyasından yankılar

Galerist’te açılan Kayada Büyüdüm Ben, bir retrospektif ya da anma sergisi olmanın ötesinde; bir düşüncenin, bir form dilinin ve bir sezginin izini sürüyor. Galeri Nev işbirliği ve Galerist ev sahipliğinde; Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin desteğiyle hayata geçen sergi, 2021 yılında kaybettiğimiz Melike Abasıyanık Kurtiç’in sanatsal pratiğini merkezine alıyor.

2024’te Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşen Bir Denizkestanesinin Anıları sergisinin ardından kurgulanan bu yeni buluşma, sanatçının içe doğru yoğunlaşan dünyasından taşan biçimlerin başka pratiklerde nasıl yankılandığını araştırıyor.

Bir davet

1931 doğumlu Melike Abasıyanık Kurtiç, yazılarında deniz kestanesinin dikenlerinde, kabuğun iç mekânında ve taşın dokusunda evrensel bir bilinçaltının izini sürdüğünden söz eder. Kayada Büyüdüm Ben, izleyiciyi de bu iz sürmeye çağırıyor: Karanlık bir mağaraya, ortak bir bilinçaltına, birbirine köklenen biçimlere… Sergi, sanatçının seramiklerini; desenler, suluboyalar, fotoğraflar ve yerleştirmelerle besleyen üretim anlayışını, farklı disiplinlerde derinleşen sanatçıların işleriyle yan yana getiriyor.

Çoğul bir karşılaşma

Sergide Deniz Aktaş, Ece Bal, Gökhun Baltacı, İlhan Berk, Zeynep Kayan, Thiago Rocha Pitta, Anıl Saldıran, Johanna Seidel, Elif Uras, Burcu Yağcıoğlu ve Masao Yamamoto’nun eserleri yer alıyor.

Bu seçki, hiyerarşik bir merkez–çevre ilişkisi kurmaktan özellikle kaçınıyor. Her iş, kendi dilini ve özerkliğini koruyarak, Melike Abasıyanık Kurtiç’in dünyasıyla temas ediyor. Kimi zaman biçimler birbirine yaklaşıyor, kimi zaman imgeler akrabalık kuruyor; bazen de yalnızca sessiz bir görsel mimik yeterli oluyor.

Yineleme

Serginin en güçlü damarlarından biri, yineleme fikri. Burada yineleme; bir takıntının değil, formun kendi içine kıvrılarak çoğalmasının, küçük sapmalarla yön değiştirmesinin ifadesi. Anlam yüksek sesle değil, sessizce hareket ediyor. İlhan Berk’in daktilosundan dökülen dizelerle sergi, seramikten edebiyata doğru da genişliyor. Böylece seramiğin çoğu zaman zanaatkârlıkla sınırlanan algısı kırılıyor; malzemenin düşünsel ve şiirsel kapasitesi görünür hale geliyor.

Melike Abasıyanık Kurtiç (sanatçı arşivinden)

Süregelen…

Kayada Büyüdüm Ben, Galerist ile Galeri Nev’in 2018’den bu yana sürdürdükleri ortak sergi geleneğini günümüze taşıyor. Aynı zamanda Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin seramik sanatına verdiği sürekli desteğin de altını çiziyor. Sergi, 21 Şubat tarihine kadar, salıdan cumartesiye, 11.00–19.00 saatleri arasında Tepebaşı’ndaki Galerist’te ziyaret edilebiliyor.

Kayada Büyüyen Bir Sanat Hayatı

1955’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan Melike Abasıyanık Kurtiç, Danimarka’dan Almanya’ya, Atina’dan Portekiz sahillerine uzanan üretim yolculuğunda; kil, taş, su ve zamanla konuşan nadir sanatçılardandı.

Deniz kestaneleriyle başlayan o uzun bakış, yıllar içinde seramiği yalnızca bir malzeme değil; bir düşünme biçimi haline getirdi.

Kayada Büyüdüm Ben, bu düşüncenin bugün hâlâ nasıl nefes aldığını, başka sanatçıların ellerinde nasıl çoğaldığını gösteren sessiz ama derin bir karşılaşma.