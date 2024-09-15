Meşher beş yaşında

İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, 10 Eylül tarihinde beşinci yılını kutluyor. Özgün sergileri, sergi yayınları, çok çeşitli konulara odaklanan kapsamlı programları ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Meşher, ilham verici bir diyalog zemini yaratmaya devam ediyor. Çeşitli perspektiflerin, tarihsel anlatıların ve kültürlerin ziyaretçilerle buluşmasına olanak sağlayan Meşher’in güncel sergisi Göz Alabildiğine İstanbul 29 Eylül’de sona eriyor.

Beş yılda Meşher’de şu sergiler gerçekleştirildi:

· Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik

3 Eylül – 22 Aralık 2019

· Alexis Gritchenko: İstanbul Yılları

7 Şubat – 1 Kasım 2020

· Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki

16 Kasım 2020 – 1 Ağustos 2021

· Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı

9 Ekim 2021 – 27 Mart 2022

· Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?

14 Eylül 2022 – 12 Şubat 2023

· John Craxton: Işığın Peşinde

5 Nisan – 23 Temmuz 2023

· Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar

20 Eylül 2023 – 29 Eylül 2024

Asırlık binada

Meşher’in etkinliklerini gerçekleştirdiği karakteristik binadan ilk olarak 1905 tarihli Charles E. Goad haritasında “Friedmann Apartmanı”, 1932 tarihli Jacques Pervititch haritasında da “Meymaret Han” adıyla bahsedilir. Bu ikinci ad, binanın mimarının büyük olasılıkla Petraki Meymaridis Efendi olabileceğine işaret eder. Suat Nirven’in 1950 tarihli haritasında belirtildiği üzere yapının ismi, Cumhuriyet döneminde “Meymenet Han” olarak değişir. 2007–2009 yılları arasında restore edilen yapı, 2018 yılı sonuna dek VKV’nin çağdaş sanat alanı Arter’e ev sahipliği yaptı.

İstanbul’un tarihi ve kültürel merkezi İstiklal Caddesi’nde konumlanma ayrıcalığına sahip olan ve adını Osmanlı Türkçesinde “sergi mekânı” anlamına gelen kelimeden alan Meşher, mümkün olan en geniş izleyici kitlesini çekerek kültür ve sanatın kamu nezdinde anlam ve değer kazanmasını sağlamayı, böylelikle daha fazla kültürel farkındalık ve sezgi oluşturmayı hedefliyor.