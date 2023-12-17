Metro Türkiye yılbaşı sofrasında yemekler düeti

Fleksitaryen beslenme, 2000’li yıllarda ABD’de D. J. Blatner’in geliştirdiği, katı kuralların ve yasakların olmadığı bir diyet. "Esnek" anlamına gelen "fleksi" ile vejetaryen kelimeleri birleştirilerek oluşturulmuş. Bu nedenle fleksitaryenlere esnek vejetaryenler de deniliyor. Genellikle hayvansal gıda tüketimini azaltmak isteyen fakat bunda zorlanan kişiler fleksitaryenliği seçiyor. Hayvansal gıdaları tümüyle bırakmadan yeşil yapraklı sebzeler, lahanagiller, baklagiller, kök sebzeler, yağlı tohumlar ve meyvelerle besleniyorlar. Bu konuda yakınlarda çıkmış bir kitap da var: Ali Can Kahyaoğlu’nun yazdığı Fleksitaryen Lezzetler ülkemizdeki yayınlanmış ilk örnek…

Kitabı okuduktan sonra konuya ilgim daha da artmıştı; bu nedenle Metro Türkiye’nin fleksitaryen beslenme tarzına uygun lezzetlerin bir araya getireceği yılbaşı daveti beni çok mutlu etti. Asmalımescit Glouton’daki yılbaşı yemeğinde iki şefin hazırladıkları iki farklı menüyle alışılagelmiş lezzetler bitki bazlı alternatifleriyle birlikte aynı sofrada buluştu. Zaten sloganları da “Yılbaşı Sofralarında da Herkese Yer Var!”dı.

Şef Yaren Çarpar alışılagelmiş tatları kendi üslubuyla bizlere sunarken, Şef Ceyda Artun ise bu lezzetlerin bitki bazlı alternatiflerini sofralarımıza taşıdı ve aralarında ciğer pate ile mantar pate, klasik peynirler ile bitki bazlı peynirler, somon grawlax ile havuç grawlax, tiftik hindi tandır’la tiftik mantar, tiramisu ile bitki bazlı tiramisunun bulunduğu lezzetler bize özel bir deneyim ve kıyaslama imkânı yaşattı.

İyi bir deneyimdi. Tattığımız kimi yemeklerde vegan reçeteyi, bazılarında geleneksel olanı daha çok beğendim… Bazen her ikisi de çok lezzetli dedim. Ama en önemlisi, bu yaratıcı sofrada aklıma birçok yeni fikir geldi, neden olmasın, neden yapılmasın? diye düşündüm.

Aslı Duran

Yemek öncesi yaptığı konuşmada tüm beslenme şekillerine saygı duyarak, sofrada herkese yönelik tabakların olması gerektiği inancıyla ürün çeşitliliğini sürekli geliştirdiklerini ifade eden Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu ilişkileri Müdürü Dr. Aslı Duran, uzun yıllardır, giderek daha fazla tercih edilen bitki bazlı beslenmeye yönelik çözümler ürettiklerini söyledi. Hem sağlıklı beslenme hem de sürdürülebilirlik açısından, alternatif protein kaynakları sunan bitki bazlı beslenmenin, hızla yükselen bir trend olduğunu vurgulayan Duran şöyle devam etti:

“Hayvansal gıda tüketimini en aza indirerek ağırlıklı olarak bitki bazlı beslenmeyi tercih eden fleksitaryenlerin oranı, tüm dünyada ciddi bir yükseliş içerisinde. Ülkemizde de tüketicilerin yüzde 28’i, beslenme biçimini fleksitaryen olarak tanımlıyor. Metro Türkiye olarak biz, sorumlu bir iş modeliyle hem tüm beslenme şekillerine saygı duyarak, değişen tüketici davranışlarına ve taleplerine yanıt veriyor hem de dünyamızın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Ürün çeşitliliğimizle her beslenme tarzına yönelik bir alternatif sunarak 'Soframızda Herkese Yer Var!' diyebilmek, bu konuda şeflere de ilham vermek bizim en büyük amacımız.”