Meze sevenler için Anadolu yakasında…

Anadolu Yakası’nda meze sevenler için kendi yorumlarını kattığı lezzetler hazırlayan Şef Ali Rıza Erel, 28 yıllık mutfak birikimini Üsküdar İcadiye, Kadıköy Bostancı ve Göztepe’de açtığı “Ali Rıza Şef Meze Evi” dükkânları ile sürdürüyor.

Aslen Ordulu olan Ali Rıza Şef, mutfak serüvenine 11 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle başlamış. Meze Evi’nin menüsünde “et orjin”, “manca”, “bademli” ve “siciliano” gibi şefin imzasını taşıyan mezeler öne çıkıyor. Klasiklerden fava, humus, köpoğlu ve vişneli yaprak sarma ise Erel’in özel reçeteleriyle yorumlanıyor. Deniz mahsullerinden isli uskumru ve karides söğüş de menüde yer alırken, yakın zamanda eklenen paçanga böreği, içli köfte ve Arnavut ciğeri gibi ara sıcaklar lezzet yelpazesini genişletiyor.

“Emek olmadan meze olmaz”

“Emek olmadan meze olmaz” mottosuyla hareket eden Ali Rıza Şef, malzeme seçiminde mevsimsellik, tazelik ve doğallığa özen gösteriyor. “Malzemeleri bizzat seçiyorum, yanılma lüksümüz yok” diyen Erel, müşterilerin en çok badem ezmesi, et orjin ve vişneli yaprak sarma gibi lezzetleri tercih ettiğini belirtiyor.

Gelecekte meze kültürünü yaymak ve genç şefleri yetiştirmek için eğitim projeleri planlayan Erel, bu lezzetleri dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Genç şeflere “Önce kendiniz beğenin, iyi malzeme ve teknikten şaşmayın” tavsiyesinde bulunan Ali Rıza Şef, “İnsanların yemeğinizi övmesi paha biçilemez” diyerek mesleğine duyduğu tutkuyu vurguluyor.