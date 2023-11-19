Michelin İstanbul seçkisine giren restoranlar plaketlerini törenle aldı

Metro Türkiye, Michelin Rehberi’nin bu yıl da ana partneri. İstanbul, İzmir ve Bodrum Michelin seçkisinde yer almayı kazanan toplam 111 restoran, Zorlu PSM’de düzenlenen törenle açıklanmıştı. (https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi/2024-michelin-odulleri-toreni-ardindan-notlar-haberi-715489)

Michelin seçkisine giren İstanbul’daki 77 restoran plaketlerini Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da düzenlenen özel törenle teslim aldı. Seçkide yer alan restoranların şefleri ve yeme içme sektörünün temsilcilerinin katıldığı plaket töreninde konuşma yapan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, dünyanın en iyi ve köklü mutfaklarından biri olan Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesini sağlamak için yerel değerleri evrensel bir bakış açısıyla ele almanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

Sinem Türüng

“Michelin Rehberi, restoranların ve şeflerin kariyerinde önemli bir yere sahip. Michelin Rehberi’nin, Türkiye’deki destinasyonlarını genişletmesiyle birlikte, Türk mutfağının ve şeflerinin uluslararası platformlarda da bilinirliğinin arttığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz yıla göre İstanbul seçkisinde yer alan restoran sayımızın artmasından ve hatta İzmir ve Bodrum lokasyonlarının da eklenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul, köklü geçmişi ve taşıdığı kültür mirası ile Türk mutfağına büyük bir çeşitlilik ve zenginlik katıyor. Yüzyıllar içinde sürekli olarak gelişen ve dünyanın en iyi ve köklü mutfaklarından biri ve lezzet mirası olan Türk mutfağının ülkemize turizm açısından da kattığı değerin her geçen gün artarak büyüyeceğine inanıyorum.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng

Bizler de Metro Türkiye olarak mutfağımızın gelecek nesillere kavuşabilmesi için çıktığımız bu yolda yeme içme sektörünün değerli temsilcilerinin yanında olmaktan gurur duyuyoruz.”

Michelin Rehberi’nin Türkiye’deki diğer durakları olan İzmir ve Bodrum’daki restoranların plaketleri ise 23 Kasım’da Metro Türkiye’nin İzmir Gaziemir mağazasından gerçekleştirilecek törenlerle sahiplerine teslim edilecek.