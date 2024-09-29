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Michelin Rehberi Türkiye restoran seçkisi 5 Aralık’ta açıklanıyor

İstanbul, İzmir ve Muğla’nın yeme-içme kültürünün iyi örnekleriyle yansıtıldığı 2025 seçkisinde yer alan isimler İstanbul’da düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

Haber Merkezi
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Michelin Rehberi Türkiye restoran seçkisi 5 Aralık’ta açıklanıyor
2024 töreni toplu fotoğraf
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Michelin, Michelin Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisini, 5 Aralık Perşembe günü İstanbul’da yer alan Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle açıklayacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, "Michelin Rehberi Müfettişleri bu yıl da İstanbul, İzmir ve Bodrum'daki en iyi restoranları seçmek için seyahat etti. Yeni bölgeleri keşfetmeye devam ederken, Bodrum'un ötesinde Muğla'nın ilave bölgelerini de ziyaret ederek gizli kalmış mutfak hazinelerini bulmaktan heyecan duydular. Tüm seçkimizi resmen açıklamak ve yerel gurmelere ve uluslararası gezginlere Türkiye'nin yemek tutkunları için gerçek bir cennet olduğunu bir kez daha vurgulamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Törene, Michelin Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisinde yer alacak tüm restoranların şefleri davet edilecek.

Yeni seçki, etkinliğin hemen ardından Michelin Rehberi internet sitesinde ve uygulamasında yayınlanacak.

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