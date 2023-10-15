Michelin Yıldızlı Şef Gordon Leung’un menüsü gelenek ve yenilik arasında

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un ödüllü restoranı Shang Palace, 10. yıl dönümünde Shangri-La Grubu Executive Chef'i Gordon Leung’u misafir şef olarak ağırlıyor. Michelin yıldızlı şefin Kanton mutfağına özel lezzetlerinin yer aldığı altı aşamalı akşam yemeği set menüsü eşliğinde konuklara özel bir gastronomi deneyimi sunuluyor.

Dünya çapında tanınan bir isim olan Shangri-La Grubun Michelin yıldızlı şefi Gordon Leung. Özel menüsünde geleneksel uzak doğu lezzetlerini çağdaş sunumlarla bir araya getiriyor. Malzemeler hakkındaki engin bilgisi ve tatların inceliklerinden yararlanarak, her bir lokmanın özgünlüğüne, tazeliğine ve lezzetine büyük önem veren Şef Leung, gelenek ve yenilik arasında bir denge sağlayan zarif sunumlu yemekler yaratıyor.

Şef Leung’un hazırladığı özel menü 7 Kasım’a kadar deneyimlenebiliyor. 10. yıla özel Michelin yıldızlı özel menüyü deneyimlemek isteyenlerin rezervasyon yaptırması gerekiyor.