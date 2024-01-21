Millî Reasürans Oda Orkestrası’ndan “100. Yılda Türk Tangosu” konseri

İş Sanat ve Millî Reasürans Oda Orkestrası iş birliğinde gerçekleştirilecek konserin orkestra şefliğini Hakan Şensoy üstleniyor. Konserin solistleri Ezgi Köker (solist), Tevfik Rodos (solist), Tolga Salman (bandoneon), Toros Can (piyano), Rüstem Mustafa (keman). Dansçıların da yer alacağı konserin repertuvarında Türk tango müziğinin usta isimlerinin unutulmaz besteleri bulunuyor.

31 Ocak Çarşamba akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda “100. Yılda Türk Tangosu” adıyla gerçekleştirilecek konser, Hasan Niyazi Tura'nın "100. Yıl Tangosu" ile başlayacak. Etkinlikte, Fehmi Ege, Necdet Koyutürk, Yaşar Güvenir gibi ustaların unutulmaz besteleri de yorumlanacak. "Ayrılık Belki Ölümden Beter", "Bal Çiçeği", "Sana Nereden Gönül Verdim", "Sensiz Saadet" ve daha birçok eser dinleyicilere Türk tango müziğinin derinliklerinde doğru bir yolculuğa çıkaracak.