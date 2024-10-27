Millî Reasürans Sanat Galerisi yenileniyor

30 seneye uzanan belleğiyle Türkiye’nin en eski ikinci kurum galerisi olan, toplamda 188 ulusal ve uluslararası sergi ve bu sergilere özgü hazırlanan 170’in üzerinde sergi kitabı ile görsel sanatlarda olduğu gibi yayıncılık tarihinde de önemli bir yeri bulunan Millî Reasürans Sanat Galerisi, binanın geçireceği restorasyon nedeniyle geçici olarak faaliyetlerine ara veriyor.

1992 yılında Sevinç & Şandor Hadi’nin ödüllü mimari projesi olarak hayata geçirilen Millî Reasürans binasının restorasyonu, Sevinç Hadi’nin onursal ortağı olduğu TeCe Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından üstlenilirken, proje kapsamında yapıya dahil edilecek tiyatro salonu ve sosyal mekânlar ile bina, yeni bir kültür merkezi kimliğine bürünecek.

Restorasyon boyunca sergi faaliyetlerine ara verecek olan Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde bu süreçte 30 yıllık belleğini dijitalleştirme çalışmasına devam edilecek. Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde söz konusu belleği oluşturan bilgi, belge, görsel ve dokümanlarla, galerinin geçirdiği aşamaları ve zamanla evrildiği süreçleri 2025 yılının sonbaharında yenilenen mekânında izleyicilerle paylaşmak üzere sergi hazırlıklarını sürdürülüyor.