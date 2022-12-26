Mövenpick Hotel Bosphorus’ta İstanbul manzarası eşliğinde İtalyan yemekleri

Mövenpick İstanbul Bosphorus’un 21. katındaki İstanbul manzaralı roof’unda Da Vittorio Ristorante hizmet veriyor. Da Vittorio’nun başında, Bursa’da da bir restoranı bulunan Sicilya kökenli Şef Vittorio Sindoni var. Sindoni, Türkiye’ye 1996’da Paper Moon’un açılışı için gelmiş, sonra kendi mekânını açmış.

Yılbaşı menüsü de Şef Vittorio tarafından hazırlanmış. Beş aşamalı yeni yıl menüsünün başlangıcında şefin özel ikramı ve çeşitli ara sıcak tatlar misafirlerin beğenisine sunulacak. Ana yemek seçeneklerinde ise tavada mühürlenmiş deniz levreği fileto, fırınlanmış dana kaburga, balzamik sirke soslu bonfile olacak. Şef Vittorio, üç seçenekli tatlılarını da misafirlerin beğenisine sunacak.

Mövenpick Bosphorus’ta üç ayrı restoran bulunuyor. Otelin lobi katında 1950 yılından beri hizmet veren Hünkâr Restoran yer alıyor. Lobi katında bulunan bir başka restoran ise Fransız mutfağının lezzetlerini sunan L’Avenue Plaza Cafe.