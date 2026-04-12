Mutfağın ötesinde bir arayış: TURGİD ile yeni bir zemin

Gastronomi dünyasında yıllardır aynı cümleler farklı ortamlarda tekrar ediliyor. Maliyetler artıyor, nitelikli personel bulmak zorlaşıyor, standartlar tartışılıyor, rekabet sertleşiyor… İşte tam bu noktada kurulan Tüm Gıda İşletmecileri Derneği (TURGİD), bir dernekten çok bir ihtiyaç cümlesi gibi okunmak gerekliliğine dikkat çekiyor.

Sektör büyüdü, yapı geride kaldı

Türkiye’de yeme-içme dünyası artık yalnızca restoranlardan ibaret değil. Turizmi etkiliyor, yerel üretimi şekillendiriyor, şehir ekonomisine yön veriyor. TURGİD, bu büyümenin beraberinde bir dağınıklık da getirdiğine dikkat çekiyor. “Farklı ölçeklerde işletmeler, farklı sorunlarla mücadele ediyor. Küçük işletmelerin sesi çoğu zaman duyulmuyor, orta ölçekliler arada kalıyor, büyüyen markalar ise başka bir dil konuşuyor. Bu parçalı yapı içinde ortak bir temsil zemini eksikliği giderek daha görünür hale geldi. Bugün gastronomi, yalnızca iyi yemek yapmakla sınırlı değil. Gıda güvenliği, şeffaflık, etik değerler, sürdürülebilirlik… Bunların hepsi aynı anda konuşulmak zorunda. Çünkü artık bir restoran, sadece bir işletme değil; aynı zamanda kamusal bir sorumluluk alanı” diyen TURGİD’in önerdiği yaklaşım bu noktada şu şekilde yansıtılıyor:

“İşletmeciliği yalnızca ticari bir faaliyet olarak değil, bir meslek disiplini ve ortak sorumluluk olarak görmek.”

Rekabetten çok nitelik

Sektörde niteliğin, güven ve sürdürülebilirliğin daha belirleyici hale geldiğini savunan TURGİD’in ortaya koyduğu çerçeve “çatışarak değil, standart yükselterek büyüyen bir sektör.” TURGİD Kurucu Başkanı Şef Yunus Emre Akkor, bugün ihtiyacın “daha yüksek sesle konuşmak” değil; “daha doğru zeminde buluşmak” olduğuna dikkat çekiyor, “daha kapsayıcı bir çatı kurabilme”nin önemini işaret ediyor.

Lansman 5 Mayıs’ta

5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek lansmanla birlikte kamuoyuna daha kapsamlı biçimde tanıtılacak olan Tüm Gıda İşletmecileri Derneği (TURGİD), gastronomi dünyasında sadece bugünü konuşan değil, geleceği kurmaya talip bir iradenin ifadesi olmayı hedefliyor.