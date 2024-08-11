“Müzede Sahne” 22-25 Ağustos’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde

“Gözler Duyar Kulaklar Görür” temasıyla düzenlenecek “Müzede Sahne” etkinliği, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan Gösteri Sanatları Günleri, Ayşe Draz’ın sanat yönetmenliğinde, farklı disiplinleri bir araya getirerek, seyircilerin çeşitli duyularına hitap eden bir program sunacak. Bu sene özellikle işitsel algıyı ön plana çıkaran işlerden oluşan “Müzede Sahne”, gösteri sanatlarında farklı duyusal deneyimlerin birbirine tercüme edilmesine odaklanıyor. Görselliğin içindeki müziği ortaya çıkardığı gibi, müziğin harekete geçirdiği görselliği de ortaya koyuyor. Duyuların derinlemesine deneyimlenmesine olanak tanıyan program, ele aldığı temalarla hafızanın zamansal yolculuğunda kaybolmaya da davet ediyor.

Baba

Program

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı oyununda bir müzede güvenlik görevlisini canlandırdığı Dave rolüyle 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanan İbrahim Selim, sanatın erişilmezliği ve modern hayatla olan ironik ilişkisini işleyen ve yıllardır kapalı gişe oynayan bu oyunu ilk kez bir müzede sahneleyecek. Yanı sıra, baş rollerinde Şerif Erol ve Özlem Zeynep Dinsel’in yer aldığı, son dönemin dünya çapında en önemli oyunu olarak görülen, doğru ve yanlışın, gerçekte olan veya olmayanın, anıların ve travmaların karıştığı kaygan bir zeminde, gerçekliğin doğasına dair soruları ele alan Baba, Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir adada geçen Mahallemiz Eşrafından; birbirleriyle sürekli karşılaşan, geçişen, çarpışan, ama birbirlerini gerçek anlamda hiçbir zaman görmeyen iki kişinin kâh rahatsız edici bir kakofoni, kâh büyüleyici bir sükunet, kâh bir gürültü yumağı, kâh bir müzik olarak algılanan performansı Geçen Gün, hakikati savunmanın hem zorlaştığı hem de elzem olduğu bir çağda insan olmanın gerekliliklerinin sorgulandığı Parrhesia 2 ve İstanbul'da yaşayan sanatçıların profesyonel ve özel hayatlarının kesişimine mizahi bir dille odaklanan AMA oyunları yer alıyor. Sessiz Diskodans etkinliği, Serkan Aka’nın etkileşimli ses yerleştirmesi, ATTA’nın bebeklere ve çocuklara yönelik zengin ve katılımcı oyunları, çocuklar ve yetişkinler için soundpainting atölyeleri ses tasarımcısı ve araştırmacı Dr. Oğuz Öner’in mekâna özgü ses meditasyonu, ses yürüyüşü ve ses haritalama egzersizleri de Müzede Sahne’de izleyicilerle buluşacak.