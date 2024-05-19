“Müzelerimiz ve havaalanımız ile yeni turizm destinasyonu olacağız”

Kültür mirası alanında yaptığı çalışmalar ile dünyanın en önemli ödüllerini kazanan çok önemli bir yer Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve müzenin kurucusu Kenan Yavuz, müze ile ilgili yapılan toplantıda Anadolu kültürünün unutulmaya yüz tutan geleneksel güzelliklerini yaşatarak, kültürel ve ekonomik açıdan Bayburt’u cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Avrupa Müze Forumu, Dünya’nın en önemli müzecilik ödüllerini veren bir kurum ve 47 yıldan beri verilen bu ödülü şimdiye kadar ülkemizde ikisi Bayburt’ta olmak üzere sadece üç müze kazandı. Nüfus açısından Türkiye’nin en küçük iliyiz ancak kültürel ve sosyolojik anlamda en büyük ili olduk. Yurt içinden ve dışından on binlerce insanın ziyaretleri ile şehrimiz ve bölgemiz yeni bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Özellikle yapımı tamamlanmak üzere olan havaalanımız ilave talep yaratacak, bölge turizmi çok büyük bir ivme kazacak. Tarımı, hayvancılığı ve turizmi eş zamanlı olarak bünyesinde buluşturan bir cazibe merkezi amaçlıyoruz. Gel-Köy projemiz ile köyden kente göç olgusunu tersine çevirecek bir alt yapıyı kurmayı amaçlıyoruz. Bayburt Havaalanı sayesinde ortaya çıkacak ulaşım kolaylığı, beyaz yakalı, kültür turizmine odaklı ziyaretçi grupları ile buluşmamızı sağlayacaktır. Orta ve uzun vadede, havaalanının ne kadar doğru bir yatırım olduğu anlaşılacak ve eleştiriler zamanla pozitif yaklaşımlara dönüşecektir.”

Zaman ve mekân arasında köprü

Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve müzenin kurucusu Kenan Yavuz

Anadolu’nun kültürel mirasını korumak ve yaşatmak için kurumsal bir yaklaşım benimsediklerini dile getiren Kenan Yavuz, "Müze, zaman ve mekân arasında bir köprü kurarak yaşanmışlıklardan ilham alıyor. İnsan, doğa ve hayvan ile bütünleşik, somut ve somut olmayan kültür mirasını görünür kılarak, yeni bir müzecilik anlayışını hayata geçirmiştir. Unutulmaya yüz tutan geleneksel yaşam biçimini ziyaretçilerimizin deneyimlemelerine imkân sunan yapımız ile uluslararası alanda büyük ilgi görüyoruz. ‘Köklere Dönüş’ sloganıyla yola çıktığımız etnografya müzesinde, harman festivali, tandır ve hedik şenlikleri, yerel gastronomiyi ve folklorik güzellikleri somutlaştıran çalışmalar yapıyoruz. Müzemiz, köyden kente göç olgusunu ülke gündemine taşımak ve bozulan mimari dokumuza karşı bir farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Kadim kültürel kodlarımızı genç kuşaklar ile buluşturmak, sevdirmek ve sahip olduğumuz hasletleri geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

“Köylerimiz huzurevine dönüşüyor!”

Kenan Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

“Köy nüfusumuz azalmakta, gençlerimiz büyükşehirlere akın etmektedir. Oysa bugün itibari ile köyden kente göç olgusunu destekleyen bir ekonomik gerekçe kalmamış, köylerimizin yaşam standartları metropollerin üzerine çıkmıştır. Gençlerimizi anlamak ve onların beklentilerini okuyarak, köy yaşamının cazibesini onların nezdinde cari kılmak zorundayız. Aksi halde, metropollerde yaşanan sıkıntılar giderek artacaktır. Köylerimiz âdeta birer huzurevine dönüşüyor, yaşlanan nüfusu ile üretim kabiliyetini kaybediyor. Biz sosyo-kültürel alanda, ülkemizin yaşadığı tüm problemleri gündeme taşımaya çalışan bir müzeyiz.”