Müzeverse Galataport İstanbul’da zamanın kapılarını açıyor

Müzeverse, yolculuğunu şehrin kalbine taşıdı. Ziyaretçiler, tarihin farklı dönemlerine uzanan deneyimleri Galataport İstanbul O2 Blok’ta yaşıyor. Fransa merkezli Excurio iş birliğiyle hazırlanan üç büyük VR deneyimi, teknoloji ile kültürü yan yana getiriyor:

“Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi” 4.500 yıl öncesine götüren yolculuk, Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık etme ve piramitlerin gizli bölümlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

“Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” 14. yüzyıl Fransası’nın politik çalkantıları arasında Carcassonne şehrinin dramatik hikâyesini izleyiciyle birlikte yeniden kuruyor.

Müzeverse, Galataport’ta üçüncü bir deneyim daha sunuyor:

Yaşamın Kökleri: Excurio’nun Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi iş birliğiyle geliştirdiği “Yaşamın Kökleri”, 3,5 milyar yıl öncesinden 2223 yılına uzanan bir zaman yolculuğu. Parisli araştırmacı Charlie ve Charles Darwin’den ilhamla tasarlanmış sevimli robot Darwin’in rehberliğinde ziyaretçiler okyanusların doğuşuna, kara parçalarının oluşumuna, dinozorların hüküm sürdüğü çağlara, ilk memelilerin izlerine, tropik ormanların yaşam çeşitliliğine tanıklık ediyor.

Sanal gerçeklik bir araç değil

VR Future Kurucusu Fahad Rehman, bu yeni dönemi “sanal gerçeklik teknolojisinin şehir yaşamının merkezine yerleşmesi” olarak tanımlıyor. Kurucu ortak Virgile Mangiavillano ise bu taşınmanın İstanbul’un kültürel çeşitliliğiyle daha geniş kitlelerin buluşması açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor: “Bizim için önemli olan, her yaştan insanın tarihle ve sanatla duygusal bir bağ kurmasını sağlamak.”

Her gün açık

Müzeverse, 7 yaş ve üzeri ziyaretçiler için haftanın her günü 10.00–22.00 arasında açık.

Tarihi deneyimler Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Çince ve Korece olmak üzere yedi dilde erişilebilir.