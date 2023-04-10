Müziğin farklı tonları Salon İKSV’de buluşacak

Salon İKSV, Nisan ayında Türkiye’den ve dünyadan güncel müziğin başarılı isimlerine ev sahipliği yapacak. Salon sahnesinden karanlık dans ritimlerinin yükseleceği +1 Sunar: Boy Harsher konserleri bu ayın heyecanla beklenen etkinliklerinden. Yapımcı ve saksofon sanatçısı Pete Cunningham’ın Bristol’dan çıkan beşlisi Ishmael Ensemble ise Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında Salon İKSV sahnesinden caz tınıları yükseltecek. Salon bu ay ayrıca, yerli sahnenin sevilen isimlerinden RSPC ve Barış Demirel’in yeni albüm lansman konserlerinin yanı sıra Can Kazaz’ı da müzikseverlerle buluşturacak. Biletler passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişeden temin edilebilecek. Öğrenci bileti fiyatları ise Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL olacak. Sezon programına çok yakında eklenecek yeni isimler Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya kanallarından duyurulacak.

Salon İKSV Nisan programı

RSPC: FFF Albüm Lansmanı / Konuklar: Nilipek, Kıvılcım Konca, Çiğ & Oldeaf

14 Nisan Cuma, 20.30

Barış Demirel “Bi’ Aralar İyiydim” Albüm Kutlama Konseri

15 Nisan Cumartesi, 20.30

+1 Sunar: Boy Harsher

27 Nisan Perşembe, 20.30

28 Nisan Cuma, 21.30

Can Kazaz

29 Nisan Cumartesi, 20.30

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri: Ishmael Ensemble

30 Nisan Pazar, 19.00