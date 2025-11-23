Müziğin sessiz kahramanına şükran: Yüksel Erimtan

Çoksesli müziğin Türkiye’deki serüveni, büyük bestecilerin, yorumcuların, eğitimcilerin adımlarıyla ilerlediği kadar; arka planda sessizce, büyük bir inançla, özveriyle çalışan destekçilerin omuzlarında yükselir. İşte bu görünmez kahramanlardan biri, yıllardır Ankara’nın kültür hayatına heyecan, süreklilik ve içerik kazandıran Yüksel Erimtan… Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 2025 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası, bu yıl oybirliğiyle ona veriliyor.

Bu anlamlı ödül, vakfın kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılından bu yana çoksesli müziğe olağanüstü katkıları olan isimlere takdim ediliyor ve bu yıl 39. kez sahibini buluyor. İlk madalyanın 1989’da Cevat Memduh Altar’a sunulmasından bugüne, Ahmet Adnan Saygun’dan Ulvi Cemal Erkin’e, İlhan Usmanbaş’tan Leyla Gencer’e, İdil Biret’ten Suna Kan’a, Hasan Ferid Alnar’dan Filiz Ali’ye, Rengim Gökmen’den Hasan Uçarsu’ya kadar Türk müzik tarihinin kilometre taşları bu özel onurla anıldı. Yüksel Erimtan, şimdi bu seçkin zincirin halkalarından biri olarak yerini alıyor. Erimtan Müzesi’nin kapıları her sezon yeniden açılırken; orada yalnızca konserler başlamaz, aynı zamanda bir kültür alanı soluk alır. Genç müzisyenlerin desteklendiği, nitelikli programların sürdürüldüğü, Ankara’nın müzikal hafızasına yeni sayfalar ekleyen bu ortam, büyük ölçüde onun sessiz ama güçlü katkılarıyla yaşam bulur.

Tören 6 Aralık Cumartesi akşamı…

Madalya, vakfın kurucularının Kavaklıdere’deki tarihi And Evi’nde düzenlenecek törenle Yüksel Erimtan’a tevdi edilecek. Ankara’nın müzik yaşamında özel bir yeri olan bu mekân, yıllar boyunca nice konser, söyleşi ve buluşmaya tanıklık etti. 6 Aralık akşamı ise bir teşekkür gecesine dönüşecek; yalnızca bir ödül değil, bir emeğin, bir inancın, bir müzik dostluğunun taçlandırılması yaşanacak.

Her yıl olduğu gibi, madalya sahibinin yaşamı ve çoksesli müziğe katkılarını anlatan “Anı Kitabı” gelecek yılki törende sunulmak üzere hazırlanıyor. Ayrıca Yüksel Erimtan adına bir burs oluşturularak, onun desteği genç müzisyenlerin yolunda yaşamaya devam edecek.

Ankara’nın müzikseverleri, 6 Aralık’ta bir teşekkür duygusunda buluşacak. Biz de Yaşam Keyfi sayfalarından bu özel şükranı kayda geçiriyoruz.