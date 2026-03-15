Müziğin, tutkunun ve sahnenin zaferi

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak sahnelenen Amadeus, Peter Shaffer’ın kaleminden çıkan bir oyun, müzik tarihinin iki büyük figürü Mozart ve Salieri arasındaki gerilimli ilişkiyi sahneye taşıyor. Deha ile kıskançlık, tutku ile hayranlık arasında gidip gelen bu hikâye, ilk sahnelendiği günden beri Türkiye’de tiyatro seyircisinin büyük ilgisini gördü.

Yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle hayat bulan yapım, pandemi ve deprem gibi zorlu dönemlerin gölgesinde bile sahneden kopmadı. Bu yönüyle yalnızca bir tiyatro prodüksiyonu değil; sahneye duyulan inatçı bağlılığın da simgesi haline geldi.

Mozart ve Salieri

Oyunun merkezinde, müzik tarihinin en dramatik karşılaşmalarından biri var.

Selçuk Yöntem (Salieri): Tanrı tarafından seçildiğine inanan ama Mozart’ın dehası karşısında sarsılan bir sanatçının iç hesaplaşmasını sahneye taşıyor.

Tansu Biçer (Mozart): Dehanın taşkın enerjisini ve kırılganlığını aynı anda sahnede var ediyor.

Özlem Öçalmaz / Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber): Mozart’ın hayatındaki duygusal dengeyi temsil ediyorlar.

Yaklaşık 150 dakika süren oyun, yalnızca bir biyografi değil; sanatın insan ruhundaki kıskançlık, hayranlık ve trajediyle kurduğu karmaşık ilişkinin dramatik bir anlatımı.

70 kişilik kadro

Amadeus’u özel kılan unsurlardan biri de sahne arkasındaki büyük üretim. 70 kişilik kadro, canlı orkestra, opera sanatçıları ve güçlü sahne tasarımıyla hazırlanan bir yapım.

Üretimden çarpıcı detaylar:

Bin metreden fazla kumaş kullanılarak hazırlanan 78 el yapımı kostüm,

40 maske ve 40 özel dönem ayakkabısı,

Ayrıntılı dekor tasarımı ve ışık kurgusu,

Ödüllerle gelen başarı

Yapım, sahnelendiği ilk günden bu yana hem seyirciden hem de eleştirmenlerden tam not alarak pek çok prestijli ödüle layık görüldü:

Afife Tiyatro Ödülleri: Haldun Dormen Özel Ödülü, Direklerarası Seyirci Ödülleri, GQ Türkiye Men of the Year Ödülü, Yaratıcı endüstriler alanında: 6 Kristal Elma, 4 Felis ve ADC Logo ödülleri.

200’üncü temsil

Türkiye tiyatro tarihinin son yıllardaki en uzun soluklu yolculuklarından birine tanıklık eden Amadeus'un güncel programı şu şekilde: 17 Mart – AKM (200. Temsil), 15 Nisan – AKM, 5 Mayıs – Bostancı Gösteri Merkezi.