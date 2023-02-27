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“Müzik ve sanat iyileştirir” temasıyla afetzedelere destek konseri: Enkazdaki Sazlar

Konserden elde edilecek tüm gelir, müzisyenlerin enkaz altında kalan enstrümanlarını temin etmek için kullanılacak.

Haber Merkezi
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“Enkazdaki Sazlar” adındaki depremzedelere destek konseri 7 Mart Salı akşamı gerçekleştirilecek. Konserden elde edilecek tüm gelir, müzisyenlerin enkaz altında kalan enstrümanlarını temin etmek için kullanılacak. Konser, “müzik ve sanat iyileştirir teması” ile enkazdan çıkan sazlara bir gönderme yapmayı da amaçlıyor.