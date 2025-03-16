Napolili şeften Napoli pizzaları

Kadıköy’deki Pizzeria il Pellicano'nun kurucusu ve şefi Salvatore Cannetiello, beş kuşaktır pizzacılık geleneğini sürdüren bir ailenin ferdi. 14 yaşında başladığı bu mesleği, büyük bir tutkuyla icra eden Cannetiello, Napoli'deki aile mirasını İstanbul'a taşımış. Şef, gerçek İtalyan pizzası deneyimini İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor.

"Il Pellicano"nun anlamı

"Il Pellicano" ismi, Cannetiello ailesinin Napoli'deki ilk pizzacısından geliyor. Aile geleneğini ve başarısını simgeleyen bu isim, İstanbul'daki mekâna da ilham kaynağı olmuş. Mekânın tasarımı, Napoli'nin ruhunu yansıtacak şekilde sade ve otantik unsurlarla şekillenmiş. Modena'dan getirtilen taş fırın, Napoli görselleri ve Maradona fotoğrafları, mekâna karakteristik bir hava katıyor.

Geleneksel tarifler

Pizzeria il Pellicano'nun menüsü, Napoli'nin geleneksel lezzetleri ve mevsimsel ürünlerle hazırlanıyor. Cannetiello, gerçek bir Napolili olmasına rağmen, bir Napoli pizzası hamurundan ziyade kendi zevkine uygun bir hamur hazırlıyor. Menüde; Bresaola, Bufalina (Napoli usulü), Margherita, Salmone (füme somonlu), Buratta Pizza, Formaggi ve Vegetariana gibi pizza çeşitleri yer alıyor. İtalyanların meşhur kızartmaları Arancini ve Frittura Mista, Buratta peyniri ile başlangıçlarda sunuluyor. Pizzalarla birlikte salata çeşitlerinden sipariş vermek de mümkün. Finalde Tiramisu ya da süt reçelli Panna Cotta seçenekleri var.

Cannetiello'nun mutfak felsefesi, sadelik ve kalite üzerine kurulu. Ona göre iyi bir pizza, en iyi malzemelerle ve doğru teknikle hazırlanıyor. Bu anlayışla, Napoli'den getirdiği geleneksel tarifleri, kendi deneyimleriyle harmanlayarak özgün lezzetler yaratıyor.

Mekânın açık mutfak konsepti, misafirlerin pizzaların hazırlanışını izleyerek farklı bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Güleryüzlü personel, mekânın sıcak atmosferine katkıda bulunuyor.