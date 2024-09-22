2008 yılından bu yana düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl Necati Tosuner’e verildi. Seçici kurul, usta yazarı şu gerekçeyle ödüle değer gördü:

“İlk öykü kitabı Özgürlük Masalı’ndan bu yana 60 yıldır, edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve saklı baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları, Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kaleme alan Necati Tosuner’e…”

Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu bu yıl şu isimlerden oluşuyordu: Metin Celâl, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Behçet Çelik, Jale Özata Dirlikyapan, Ayşe Sarısayın ve Faruk Duman. Kurulun birinci üyesi, her yıl toplantıya başkanlık yaptıktan sonra ayrılıyor ve yerine yeni bir üye seçiliyor. Bu yıl Metin Celâl başkanlık yaparak ayrıldı. Yerine seçici kurulun davetiyle Yalçın Armağan katıldı.

Ödül töreninin yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.