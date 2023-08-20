Neş’e Erdok hayranlarına müjde: Son dönem eserleri ile Yapı Kredi bomontiada'da

Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Neş’e Erdok’un son iki yıl içerisinde ürettiği yapıtlardan oluşan 36. kişisel sergisi, 22 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da izleyicileriyle buluşuyor.

Sergi, sanatçının yarım asrı aşan aralıksız sanat üretiminin devamı niteliğinde, son dönemde tanık olduklarını aktardığı bir günlük gibi karşımıza çıkıyor. Katıksız bir gözlemle yorumladığı gündelik hayattan portreler, iç dünyasını yansıtan otoportreler ile çocukluk resimlerine son dönemde yaşanan önemli toplumsal meseleleri ele aldığı resimler eşlik ediyor.

Ressamların hocası

Neş'e Erdok, 1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi'nden mezun oldu. 1965/66 yıllarında Madrid’de Escuela Eutral de İdromas’ta ve Escuela Diplomética’da İspanyol Dili ve Edebiyatı, Uygarlığı ve Sanat Tarihi üzerine çalışmalar yaptı. 1967 yılında Millî Eğitim Bakanlığı hesabına Devlet Güzel Sanatlar Akademisine Öğretim Üyesi yetiştirilmek üzere Fransa’ya gönderilen sanatçı, Paris’te Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts’da Prof. Chaplain Midy ve Prof. Pierre Matthey de Etang yanında resim çalışmaları yaptı. 1972 yılında İ.D.G.S.A Neşet Günal Atölyesi’nde görevlendirildi ve 1981 yılında Profesör ünvanını aldı. Erdok, 1990/2008 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Resim Atölyesi öğretim üyesi olarak çalıştı. Sanatçının; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Norton Simon Müzesi'nin de aralarında bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müze ve koleksiyonlarda resimleri bulunmakta.