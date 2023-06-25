Nişantaşı’nda bir İtalyan: Marcello

Marcello, The Stay Boulevard Nişantaşı’nın en üst katında. Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu The Stay grubunun bir yatırımı. Adını Federico Fellini’nin unutulmaz filmlerinden La Dolce Vita’da da oynayan, benim en sevdiğim aktörlerden birisi olan Marcello Mastroianni’den alıyor. Zaten mekânda da “dolce vita” yani tatlı hayat tattırılmak isteniyor.

İtalya genelinden en iyi lezzetleri bir araya getiren bir restoran olarak öne çıkan Marcello’nun mutfağında Napolili Executive Şef Luigi Mariconda ve Genovalı focaccia şefi Massimiliano Nardo bulunuyor.

Focaccia tipo Recco

Marcello’nun en büyük iddialarından birisi, sadece kendilerine özel olarak üretilen peynir ile yapılan ve İtalya’nın Recco bölgesine özgü bir lezzet olan Focaccia tipo Recco. Recco, Liguria’nın gastronomi başkenti. Efsaneye göre 12. yüzyılda yaşanan zor dönemde Recco vatandaşlarının sahip oldukları az miktarda un, su, zeytinyağı ve biraz peynirle yapılmaya başlanmış. Yumuşak, hafif aromalı inek sütünden yapılmış kolay kolay bulunmayan bu peynirin en lezzetli hali, 12. günü. Bu tarih, şefin ve Marcello ekibinin uzun tadımları sonrasında tespit edilmiş. Marcello’da mayasız, yufka kadar ince, altın renkli iki ince hamur tabakasının arasında İtalya’dan gelen bu peynirler kullanılıyor ve muhafaza süreleri sadece 3-4 gün. Bu sürede tüketilmezlerse focaccia’lar ideal lezzete ulaşmıyor. Az malzeme ile dorukta bir lezzet olan ve Focaccia Classica adıyla sunulan bu yemeğin her damak tadına hitap edeceğini ve mutlaka denenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bordo mermer ile çevrili restoran girişinde tavanda Marcello’ya özel olarak tasarlanmış bir sanat eseri yer alıyor. Yüksek ahşap tavanlı mekân İstanbul manzaralı terasta son buluyor. Dünyaca ünlü tasarım ofisi Autoban’ın imzasını taşıyan Marcello, rahat oturumlu geniş barı, İtalyan taş pizza fırını, renkli iç mekânı, Akdeniz ikliminin temsilcisi zeytin ve limon ağaçları ile birçok farklı ambiyansı tek mekânda yaşatmayı hedefliyor. Mekânın merkezinde açık pizza ve focaccia mutfağı bulunuyor.

Executive şef Luigi Mariconda’nın günlük ürettiği taze makarnaları, parmesan & porcini mantarlı risottosu ve iddialı lazanyası da Marcello’nun vazgeçilmezleri arasında. Marcello’nın yerli üreticilere özel olarak yaptırttığı farklı zeytinyağı alternatifleri ise misafirlerin damak zevkine göre seçenekler sunuyor. Şef Luigi’nin annesinin tiramisu’sunu Marcello için özel harman espresso ile denemek keyifli oluyor…

Marcello için Muzaffer Yıldırım, “İtalyan ruhunu İstanbul’da yaşatacak ve Nişantaşı’nın ihtiyaç duyduğu buluşma noktası olarak konumlanacak Marcello İstanbul’un yeme-içme dünyasında imza lezzetler katacak” diyor.