“Notre Dame de Paris” müzikali yeniden Zorlu PSM’de

Aşka dair her duygunun muazzam besteler ve etkileyici koreografiler eşliğinde sahneye taşındığı “Notre Dame de Paris” müzikali, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 15 gün boyunca toplam 21 performansla izleyici karşısında olacak. Müzikal, Fransızca olarak orijinal dilinde sergilenecek.

Müzikalde seyirci, Quasimodo rolüne 2011’den bu yana üç farklı dilde hayat veren İtalyan oyuncu Angelo Del Vecchio’yu ve 19 yaşında kadroya dahil edilerek ünlü karekteri oynayan en genç oyuncu unvanına sahip olan Philippe Tremblay’i izleyecek. Esmeralda rolünde ise, Avrupa’da çok sayıda ses yarışmasında ödül alarak şöhreti yakalayan Arnavut şarkıcı Elhaida Dani olacak.

Rekorlar kırdı

24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan “Notre Dame de Paris” müzikali, Guinness Rekorlar kitabına “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak girdi. Müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathédrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı. Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan; 10 dilde, 24 ülkede 5 binden fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan “Notre Dame de Paris” müzikali, yeniden 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.