Okuma tutkunları Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda kitaplar ve yazarlarla buluşuyor

Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 11 Aralık’a kadar gezilebiliyor. ‘Kitabın Büyülü Dünyası’ temasıyla gerçekleşen fuarda bine yakın yayınevi, marka, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor. Etkinliğe, 750 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

İstanbul Kitap Fuarı, yayınlanmış ve mevcudu bulunan yaklaşık 350 binden fazla kitap çeşidinin en az 200 bine yakın adediyle kültürel çeşitliliğimizin sergilendiği ve okurla kitapların buluştuğu en önemli alanlarımızdan birisi. En son 2019’da gerçekleşen fuarın bu yılki sloganı, iki yıl aradan sonraki bu büyük kavuşmayı çağrıştıracak şekilde “Kitap şehre geri dönüyor” olarak belirlendi. Fuarın bu yılki Onur Yazarı Türk edebiyatının önemli ve üretken yazarlarından Nazlı Eray. Fuar kapsamında; Eray’ın katılımıyla söyleşi, panel ve etkinlikler yapılıyor, ayrıca yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan, benim hazırladığım bir anı kitabı da okurlarla buluşuyor. Fuarın açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yayıncılığımızın dünya çapındaki başarısından, ancak yaşanan koşullar nedeniyle bunun sürdürülemeyeceğinden söz etti. Kocatürk şunları söyledi:

“Ülke yayıncılığımız 2021 yılında ürettiği 95 bin 112 toplam başlık sayısıyla WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) yayınladıkları rapora göre dünyada 5. sırada sektör büyüklüğü olarak da dünyada 10. sırada yer almaktadır. Bu hiç kuşkusuz ülkemizde bağımsız yayıncıların başarısıdır. Ancak bunu ne yazık ki sürdüremeyeceğimizi bu yılki üretim ve satış rakamlarımız bize gösteriyor.

En zorlu yıllardan biri

Bu sene yayıncılığımızın en zorlu yıllarından birini yaşıyoruz. Yayıncılık sektörünün on aylık verilerine baktığımızda üretimde ciddi bir düşüş yaşanmaktadır. 2022 yılı Haziran ayı sonrası sektördeki kitap üretimindeki düşüş devam etmektedir. 2022 yılının Ekim ayında yayıncılarımız, 28 milyon 379 bin 963 adet kitap üretimi gerçekleştirdi ve bu adetler son on yılın en düşük Ekim ayı rakamlarıdır. 2021 yılının Ekim ayındaki rakam ise 36 milyon 601 bin 170 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın aynı ayına göre kitap üretiminde yaklaşık yüzde 22 oranında düşüş görülmektedir. Kasım ayı sonunda toplam üretilen kitap sayımız 355 milyon 303 bin 568 adet olup bir önceki yıla göre yüzde 14,35 azalmaya tekabül etmektedir. Hammadde ve kâğıt fiyatlarının döviz bazında yüzde 100’den fazla artışının yanında, dövizdeki artışla da dışa bağımlı olan kâğıt sektörümüzde yüzde 300’ü aşan fiyat artışları ve diğer maliyet artışları da ciddi bir krize neden olmuştur. Eylül ayında yaptığımız bir araştırmada maliyetlerimiz döviz bazında yüzde 84 artarken hep söylediğimiz gibi okurumuzla korumak zorunda olduğumuz bağımız nedeniyle yayıncılarımızın belirlediği önerilen perakende satış fiyatlarımızda yüzde 15’lik azalma gözlenmiştir.”

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Fuar, son günü olan 11 Aralık Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgilere http://istanbulkitapfuari.com/ adresinden erişilebiliyor.