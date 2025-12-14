Okurlar, yazarlar ve kitaplarla bir kez daha buluşuyor

42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri Murathan Mungan ile birlikte edebiyatın her hâlini keşfetmeye davet ediyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuar, 21 Aralık Pazar akşamına kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Bu yılın ana teması “Edebiyatın Her Hali.”

Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından 1000’e yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu, ünlü yazarlar ve okurlar buluşacak. 400’den fazla kültür etkinliği ile 2000’den fazla imza günüyle kitapseverler unutulmaz deneyimler yaşıyorlar.

Onur Yazarı, Murathan Mungan

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla, edebiyatımızın çok yönlü ve özgün kalemlerinden Murathan Mungan, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlenmişti. Murathan Mungan'ın şiirden tiyatroya, hikâyeden romana uzanan zengin edebiyat dünyası bu yıl fuarın merkezinde yer alıyor. Fuar boyunca yazarın eserleri, edebiyata katkıları ve sanata bakış açısı çeşitli etkinliklerle ele alınıyor.

“Edebiyatın Her Hali”

42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl “Edebiyatın Her Hali” teması etrafında şekilleniyor. Edebiyatın farklı biçimleri, anlatı gelenekleri ve sanatsal ifade alanları fuar kapsamında tartışılıyor. Okurların, yazarların ve sektör profesyonellerinin bir araya geleceği paneller, söyleşiler ve imza günleriyle edebiyatın sınırsız dünyası keşfediliyor.

İllüstratörler Duvarı

42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği “İllüstratörler Duvarı” bulunuyor. Bu duvarda illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkânı bulurken, yeni iş imkânları için de fırsat yakalayabiliyorlar. Yayıncılık endüstrisinin büyük ilgi gösterdiği fuarda özellikle gençlik ve çocuk yayıncıları temsilcileri, sunulan portfolyoları inceleyerek yeni yetenekleri keşfedebiliyor.

Dünya edebiyatı İstanbul’da

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya edebiyatında önemli yere sahip yazarları da ağırlıyor. Fuarın konukları arasında, Türkiye’de binlerce okura ulaşmış olan Hyunam-Dong Kitabevi’nin yazarı Hwang Bo Reum, Çözüm Bakanlığı eseriyle tanınan Sanne Johanna Rooseboom, Japon animasyon tarihinin en çok ödül alan serisi Madoka Magica’nın çizeri Hanokage ve dünya çapında 300 milyondan fazla satan Saftirik serisinin yazarı Jeff Kinney yer alıyor.

Uluslararası Salon ve Odak Pazar

Fuar kapsamında 16 Aralık tarihine kadar açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Azerbaycan, Çin, İran, Romanya ve Rusya’dan yayınevleri yer alıyor. Bu yayınevleri düzenledikleri söyleşilerle, ilgili ülkelerdeki yayıncılık pazarının durumu hakkında bilgiler paylaşıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ve kısa adı TEDA olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi” kapsamında, bu yıl Odak Pazar: Türk Dünyası programı gerçekleştiriliyor. Azerbaycan, Başkurdistan Özerk Türk Cumhuriyeti, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tataristan Özerk Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'dan gelecek yayınevleri ile fuar katılımcısı yayınevleri ortak dil-hikâye-kültür bağları üzerinden telif görüşmeleri yapıyor ve işbirliklerini güçlendiriyor.

Özel sergiler

Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci için hazırlanan retrospektif “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisi, İş Sanat tarafından düzenleniyor.

Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi’nin 100. yılı “Zafer Anıtı” sergisi ile

Mustafa Delioğlu anısına düzenlenen, usta çizerin çalışmalarından oluşan Boya ve Oku sergisi; Suyun Senfonisi, Akan Hikâyeler, İyileştiren Hikâyeler – Nurhak Çocuk ve Genç Kütüphanesi Çocukları fotoğraf sergileri de kitapseverlerin ilgisine sunuldu.

Etkinlik ve imza günleri

Yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurları buluşturacak olan İstanbul Kitap Fuarı; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Çocuklar ve gençler için

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında bu yıl da çocuklara ve gençlere yönelik interaktif etkinlik alanı ziyaretçileri bekliyor. Fuar alanında oluşturulacak bu özel bölümde “Yapay Zekâ”, “Manga-Anime-Karikatür”, “Fantastik ve Bilim-Kurgu”, “Yaratıcılık ve Tasarım” temaları doğrultusunda her gün farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Detaylar internet sitesinde

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Fuar, son günü olan 21 Aralık Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye www.istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebiliyor.