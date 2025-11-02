Olten Filarmoni Orkestrası, İzmir’i evrensel ezgilerle buluşturuyor

Klasik müziğin evrensel dilini İzmir’den dünyaya taşıyan Olten Filarmoni Orkestrası, yeni sezonda sanatseverleri Elhamra Sahnesi’nin tarihi atmosferinde müzik yolculuğuna çıkarıyor. Vivaldi’den Mozart’a, Schubert’ten Haydn’a uzanan repertuvar; tango, vals ve film müziklerinin zarafetiyle birleşerek, sezon boyunca İzmir’in kalbinde bir sanat şöleni yaratacak.

Elhamra Sahnesi

Olten Filarmoni Orkestrası, 2013’ten bu yana sürdürdüğü müzikal yolculuğunu bu sezon Elhamra Sahnesi’ne taşıyor. 1912 yılından bu yana şehrin sanat belleğinde yer eden bu tarihi salon, orkestranın yeni buluşma noktası olacak.

Olten Sanat Vakfı, yalnızca müziğin güzelliğini paylaşmakla kalmayıp sanat aracılığıyla toplumsal farkındalık yaratmayı da hedefliyor. Yeni sezonun kurumsal destekçileri arasında Promeda Endüstri, Jimmy Key, Toyota Plaza Borovalı, Semkim, Yorglass ve konaklama sponsoru İzmir Mövenpick Otel yer alıyor.

Farklı ezgilerle

19 Kasım’da Alessandro Marcello’nun Obua Konçertosu yorumlanacak. Amerikan-Hollandalı şef Robert Kahn yönetiminde sahne alacak orkestra, genç yetenek Gülce Elif Şahin’i solist olarak ağırlayacak.

Aralık ayındaysa sahneye tango ve valslerin büyüsü taşınacak. Tulio G. Varas şefliğinde gerçekleşecek konserde, bandoneon virtüözü Gustavo Battistessa ve gitarist Ricardo Moyano izleyicileri yeni yıl ruhuna uygun sıcak bir müzik atmosferine davet edecek.

Mozart’la yeni yıl

Ocak ayında W. A. Mozart’ın eserleri, Jürjen Hempel yönetiminde hayat bulacak. Genç piyanist Nehir Özzengin, Olten Filarmoni Sanat Okulu’ndan başlayan müzik yolculuğunu, Karlsruhe Konservatuvarı’ndan getirdiği zarafetle sahneye taşıyacak.

Şubat ayında ise Sevgililer Günü’ne özel bir konser var: Tolga Taviş yönetimindeki orkestra, dünya çapında resitaller vermiş Kosovalı gitarist Petrit Çeku’ya eşlik edecek.

Carmina Burana ve Haydn

Mart ayında sahneye Carmina Burana taşınacak. İki piyano ve vurmalı çalgılar eşliğinde bir koro, izleyicilere müzik deneyimi yaşatacak.

Nisan ayında ise Joseph Haydn’ın dünyası Tolga Taviş yönetiminde, İsviçre-Avusturya kökenli viyolonsel sanatçısı Alessandra Doninelli’nin solistliğiyle hayat bulacak.

Film müzikleriyle veda

Sezon 13 Mayıs 2026’da Yoshinao Osawa yönetiminde gerçekleştirilecek “Bahar Konseri” ile sona erecek. Tokyo merkezli Yoshida Kinen Orchestrası Daimî Şefi olan Osawa, izleyicileri film müziklerinden oluşan bir repertuvarla buluşturacak.