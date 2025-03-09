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Olten Filarmoni Orkestrası sahnesinde dünyaca ünlü bir flütçü

İzmir’de 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte orkestrayı daha önce de konuk şef olan Cem Mansur yönetecek. Konserde, uluslararası alanda üne sahip Fransız flüt sanatçısı Julien Beaudiment, solist olarak sahne alacak.

Haber Merkezi
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Olten Filarmoni Orkestrası sahnesinde dünyaca ünlü bir flütçü
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Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 konser sezonunun altıncı etkinliğinde, daha önce konuk şef olarak orkestra ile sahne alan şef Cem Mansur yönetiminde izleyicilerle buluşacak. Konserde, Fransız flüt sanatçısı Julien Beaudiment solist olarak yer alacak.

Etkinlik programında Beethoven’ın Egmont Üvertürü ile başlayan performansın ardından, Julien Beaudiment, Guillaume Conesson’un “Pour Sortir au Jour” adlı eserini orkestra ile birlikte seslendirecek. İkinci bölümde ise Brahms’ın 4. Senfonisi sunulacak.

Masterclass düzenleniyor

Aynı dönemde Olten Filarmoni Sanat Okulu’nda Julien Beaudiment tarafından bir masterclass düzenlenecek. Fransız sanatçı, New York ve Paris gibi uluslararası şehirlerde verdiği ustalık sınıflarıyla flüt tutkunlarına ulaşmış; Lyon Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yapıyor. Sanatçı, flütle ilgili teknik bilgiler, yorumlama yetenekleri ve sahne deneyimlerini paylaşacak. 17 Mart’ta gerçekleşecek olan masterclass, her seviyeden flütçüye eğitim fırsatı sunacak.

Biletlerin sınırlı sayıda olduğu konserin biletleri, bilet.oltensanat.com adresi üzerinden temin edebilecek.

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